天津主任醫生收投標回佣貪二千幾萬　製假App答題收錢

天津市一名醫院放射科主任涉嫌長期收受醫療回扣，20年下來，涉案金額高達2,392萬餘元人民幣（約2,769萬港元），檢方偵辦發現，他不只以「房租」名義洗錢，還透過廠商精心設計的「醫療App」，以線上答題方式賺取高額「獎勵金」。 據內媒《方圓》報道，現年「70後」的嚴馳澤於2013年出任天津市某醫院放射科主任，在醫療設備及耗材採購上握有極大決策權。檢方調查發現，自2004年至2024年間，嚴馳澤利用職務之便，在醫療設備、膠片及相關器材採購案中，向多家供應商收受回扣，並與女友雷一婧共同收賄。

由業界戀人居中牽線 調查指出，雷一婧原本經營醫療膠片業務，為拓展市場而結識嚴馳澤，兩人於2009年發展成戀人關係。此後，她除了協助醫療器材商將設備銷售至放射科，還居中牽線，替多家廠商打通採購管道。每成功售出一套大型醫療設備，兩人便可獲得數十萬元人民幣回扣。 由於嚴馳澤幾乎掌握放射科設備採購及驗收權，只要是他指定的品牌或廠商，多半能順利中標，而設備驗收時，只要業者支付回扣，也能順利通過驗收程序。此外，兩人出國旅遊、日常消費等費用，也經常由相關業務員埋單。

案件另一大特點，是部分醫療器材公司利用數位平台掩飾行賄。檢方指出，有廠商架設多個醫療App，安排醫生透過線上答題、上傳教學課件、參加學術會議等方式取得所謂「獎勵金」，實際上就是變相發放醫療回扣，企圖讓不法金流披上合法外衣。 擁18單位月收「假房租」 真正讓全案曝光的是天津市衛健委紀檢部門接獲舉報，調查發現嚴馳澤的財產與薪資收入明顯不符。他名下擁有18間房產，雷一婧則持有13間房產，部分位於天津核心地段，價值相當可觀。

檢方進一步查出，自2018年起，為掩飾每月固定收受的現金回扣，兩人透過房仲及茶具商等第三方轉帳，並統一以「房租」名義匯款至嚴馳澤帳戶，累計流轉資金達389.5萬元人民幣，形成固定洗錢模式。 法院審理後認定，嚴馳澤共收受賄賂2,392萬餘元人民幣，其中105萬餘元人民幣尚未實際取得。2025年9月，一審依受賄罪及洗錢罪判處嚴馳澤有期徒刑12年2個月、併科罰金130萬元人民幣；雷一婧則因共同犯罪被判7年徒刑、罰金60萬元人民幣。雷一婧提出上訴後，天津市第一中級人民法院於同年底駁回上訴，全案定讞。