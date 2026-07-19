夏威夷果仁全球最大種植地竟在雲南 不是夏威夷或澳洲｜中國新特產

大家熟悉的夏威夷果，又叫澳洲堅果，撬開後滿口奶香，好味又富含營養。不過你知不知道，全球最大的夏威夷果種植基地，其實並不在夏威夷，也不在澳洲，而在中國雲南省。
這種一聽就覺得是「洋貨」的東西，怎麼就成為了雲南的特產？本文帶大家一齊揭開答案！
文章出處：「當代中國」網站
雲南夏威夷果仁種植面積佔全球一半
所謂「夏威夷果仁」（Macadamia），其實是原產自澳洲，所以它亦叫「澳洲堅果」。19世紀末，它才被引入夏威夷，並在那裏完成種植和推廣；到了20世紀，夏威夷一度成為它的最主要產地，所以大家都把它叫做夏威夷果。
雖然曾經是「洋品種」，但現時，夏威夷果已經成為中國雲南的新晉「土特產」。如今，夏威夷果已經扎根雲南南部邊境的臨滄、德宏一帶，並且獲得國家地理標誌產品、農產品地理標誌雙重認證。
中國曾經是夏威夷果進口大國，而雲南夏威夷果的崛起，正重塑全球夏威夷果的產業格局。
按種植面積計，據雲南堅果行業協會統計，截至2023年，雲南省的夏威夷果種植面積達379萬畝（約等於25萬公頃，比香港陸地面積的2倍還大），佔全國種植面積的約80%；放眼全球，這不僅位居世界第一，更是佔到全球夏威夷果種植面積的近一半。
如果按產量計，雲南全省的夏威夷果仁產量達到6.5萬噸，位居世界第二位。
產量這麼龐大，那賣到哪裏呢？近十年來，隨着中國人生活水平不斷提高，堅果的市場需求和消費也逐年攀升。雲南堅果行業協會統計，目前中國市場的夏威夷果仁需求量，已經達到10萬噸以上。
雲南的夏威夷果仁不單止在國內市場賣得好，還遠銷10多個國家和地區，譬如哈薩克、土耳其等。
夏威夷果仁為甚麼扎根雲南臨滄？
夏威夷果仁原本的產區遠在澳洲，即便是它後來的「家」夏威夷，也距離中國十萬八千里，為甚麼能在中國西南邊陲的雲南開花結果？
首先，雲南省有着「立體氣候」，簡單來講，就是有着許多氣候類型，從北熱帶到高寒山區，都可以在雲南找到。
其中，雲南南部的熱帶和亞熱帶地區，地處北緯25°以南，不單止雨量豐富、日照充足，而且氣候溫和，又不會受颱風影響，同夏威夷果仁的原生產地非常相似。因此，雲南南部也成為世界少有的夏威夷果「黃金種植帶」之一。
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1991年，為幫助邊疆脫貧致富，發展出口創匯農業，雲南省第一次引進種植夏威夷果。當時，400多株夏威夷果果樹的種苗被引進到雲南，開始在雲南熱區（指西雙版納、普洱、臨滄、德宏等地）試種，並最終開枝散葉。
科技助力雲南夏威夷果仁種植
不過，其實一路走來，當地種植夏威夷果也經歷了艱難的摸索和不少挑戰。
雲南雖然有適配夏威夷果生長的環境，但想要大規模產出優質的果子，僅有合適的「土壤」還遠遠不夠。
譬如，有的夏威夷果樹產量低，滿樹開花卻不怎麼結果，最後變成行道樹，「中看不中用」；還有果樹雖然產量不錯，但遇上病蟲害，一年的辛苦全都白白浪費。
面對一系列難題，臨滄市專門出台方案，解決問題。
譬如，他們組建了國際澳洲堅果研發中心、臨滄市堅果科學技術研究院等機構，又請來高校和科研院所的專家團隊，一起攻克關鍵技術，例如品種選育、病蟲害防治等等。
中國工程院院士鄧秀新等專家團隊，就扎根基地，開展技術攻關，找到了產量低的問題所在：樹冠密閉、授粉不足、營養失衡；農業科技人員也在林間地頭，向農戶們傳授關鍵的核心技術和配套技術。
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2025年，雲南臨滄市的所有堅果試驗示範點，平均畝產近400公斤，比上年增產23.32%，最高畝產甚至高達878公斤。
雲南夏威夷果仁種植動農脫貧
不過，種得好還不夠，還要賣得好才行，這樣農戶們才能真正得到收益。
在賣果子的過程中，也一度出現混亂的情況。例如，曾經有果農認為早上市就可以賣高價，未等果實成熟，就倉促採摘，烘乾後卻出現了大量癟果。
2021年，國家「三農」（農業、農村、農民）工作的重心，轉向了全面推進「鄉村振興」，如何鞏固脫貧成果，令產業更強、收入更穩定，成為各地重要的任務。
2024年，臨滄堅果產業聯盟成立，並且定下規矩：採摘統一在白露後才開始，以保障果子的成熟度，而且會給出保底收購價，讓農戶安心。
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另外，有的村在當地村委帶領下，成立合作社，抱團發展，讓大家收入更穩定。
臨滄市的鎮康縣還摸索出創新的「464」聯農帶農模式。在這種模式下，企業會按合同價，向合作社統一收購堅果，也順便免除了去到各家各戶上門收購的麻煩和成本；因此，企業也會額外拿出收購價款的4%，返補給合作社。
合作社則將當中的60%分紅給果農，剩下的40%則留作發展村集體經濟，用於技術推廣和風險兜底。
而在臨滄市的另一個夏威夷果產區永德縣，當地就推廣「終價結算」，即是企業按市場價給農戶返利。
除此以外，臨滄市還引入了堅果行業的龍頭企業，建設標準化工廠，開發一系列高附加值產品，譬如堅果油、堅果蛋白粉等，商品轉化率提升至65%。
堅果業鏈產帶動全市收入
另外，當地亦組織企業赴上海、粵港澳大灣區開拓市場，並且還同電商平台合作，搭建線上銷售網絡。
2024年，雲南臨滄的堅果全產業鏈產值突破100億人民幣大關，帶動全市8個縣區、74萬多種植戶，人均年增收超過1,000元人民幣。
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如今，雲南邊疆山區超50萬農民，透過種植夏威夷果實現脫貧致富。滿口留香的堅果，漂洋過海在中國生根，開花結果，背後是30多年來，果農、企業、政府、科研人員等等的共同努力和不懈堅持。
正如雲南省堅果行業協會會長陳榆秀所說，從引種培育到技術反哺，雲南堅果產業突顯了中國農業「引進來、再創新」的智慧，亦是中國農業發展從規模擴張向質量引領轉型的縮影。
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