夏威夷果仁全球最大種植地竟在雲南 不是夏威夷或澳洲｜中國新特產

雲南夏威夷果仁種植面積佔全球一半 所謂「夏威夷果仁」（Macadamia），其實是原產自澳洲，所以它亦叫「澳洲堅果」。19世紀末，它才被引入夏威夷，並在那裏完成種植和推廣；到了20世紀，夏威夷一度成為它的最主要產地，所以大家都把它叫做夏威夷果。 雖然曾經是「洋品種」，但現時，夏威夷果已經成為中國雲南的新晉「土特產」。如今，夏威夷果已經扎根雲南南部邊境的臨滄、德宏一帶，並且獲得國家地理標誌產品、農產品地理標誌雙重認證。 中國曾經是夏威夷果進口大國，而雲南夏威夷果的崛起，正重塑全球夏威夷果的產業格局。

按種植面積計，據雲南堅果行業協會統計，截至2023年，雲南省的夏威夷果種植面積達379萬畝（約等於25萬公頃，比香港陸地面積的2倍還大），佔全國種植面積的約80%；放眼全球，這不僅位居世界第一，更是佔到全球夏威夷果種植面積的近一半。

如果按產量計，雲南全省的夏威夷果仁產量達到6.5萬噸，位居世界第二位。 產量這麼龐大，那賣到哪裏呢？近十年來，隨着中國人生活水平不斷提高，堅果的市場需求和消費也逐年攀升。雲南堅果行業協會統計，目前中國市場的夏威夷果仁需求量，已經達到10萬噸以上。 雲南的夏威夷果仁不單止在國內市場賣得好，還遠銷10多個國家和地區，譬如哈薩克、土耳其等。 夏威夷果仁為甚麼扎根雲南臨滄？ 夏威夷果仁原本的產區遠在澳洲，即便是它後來的「家」夏威夷，也距離中國十萬八千里，為甚麼能在中國西南邊陲的雲南開花結果？

1991年，為幫助邊疆脫貧致富，發展出口創匯農業，雲南省第一次引進種植夏威夷果。當時，400多株夏威夷果果樹的種苗被引進到雲南，開始在雲南熱區（指西雙版納、普洱、臨滄、德宏等地）試種，並最終開枝散葉。 科技助力雲南夏威夷果仁種植 不過，其實一路走來，當地種植夏威夷果也經歷了艱難的摸索和不少挑戰。 雲南雖然有適配夏威夷果生長的環境，但想要大規模產出優質的果子，僅有合適的「土壤」還遠遠不夠。 譬如，有的夏威夷果樹產量低，滿樹開花卻不怎麼結果，最後變成行道樹，「中看不中用」；還有果樹雖然產量不錯，但遇上病蟲害，一年的辛苦全都白白浪費。

2025年，雲南臨滄市的所有堅果試驗示範點，平均畝產近400公斤，比上年增產23.32%，最高畝產甚至高達878公斤。 雲南夏威夷果仁種植動農脫貧 不過，種得好還不夠，還要賣得好才行，這樣農戶們才能真正得到收益。 在賣果子的過程中，也一度出現混亂的情況。例如，曾經有果農認為早上市就可以賣高價，未等果實成熟，就倉促採摘，烘乾後卻出現了大量癟果。 2021年，國家「三農」（農業、農村、農民）工作的重心，轉向了全面推進「鄉村振興」，如何鞏固脫貧成果，令產業更強、收入更穩定，成為各地重要的任務。

另外，有的村在當地村委帶領下，成立合作社，抱團發展，讓大家收入更穩定。 臨滄市的鎮康縣還摸索出創新的「464」聯農帶農模式。在這種模式下，企業會按合同價，向合作社統一收購堅果，也順便免除了去到各家各戶上門收購的麻煩和成本；因此，企業也會額外拿出收購價款的4%，返補給合作社。 合作社則將當中的60%分紅給果農，剩下的40%則留作發展村集體經濟，用於技術推廣和風險兜底。 而在臨滄市的另一個夏威夷果產區永德縣，當地就推廣「終價結算」，即是企業按市場價給農戶返利。