20歲伴娘「婚鬧」遭拋摔跌斷腰 新人及涉事者判賠23萬元

結婚本是喜慶大事，但內地的「低俗婚鬧」卻常讓喜事淪為意外。20歲伴娘張某在婚房內被拖拽至床上，多名男子抓住被子將張某往上拋時未接住，她墜落地面致腰椎爆裂骨折，鑒定為九級傷殘。張某事後將新婚夫婦及多名參與婚鬧人員起訴至法院索賠27萬元（人民幣，下同）。近日，河南汝陽縣人民法院公布一審判決書，新婚夫婦及9名婚鬧者被判擔責，共計賠償張某各項損失及精神損害撫慰金23萬元。
案情指2023年10月4日，王某、李某舉行結婚禮，20歲張某受朋友李某邀請做伴娘。王某甲、王某乙、王某丙等是新郎朋友，李某被新郎王某接到婚房後，先行離開，留下張某、王某甲、王某乙、王某丙。
九級傷殘住院18天
張某指控即使她躲藏起來，王某丙仍將她從櫃子拉出來，並拉到床上放入被子裡，其他參與婚鬧的人，則抓住被子角將張某往上拋。第二次往上拋時沒有接住，導致張某摔倒地上受傷。即使婚鬧期間，王某的姑姑曾到門口提醒不要鬧。張某受傷後被送醫院救治。次日，轉至另一家醫院留醫，經診斷為腰椎骨折（L1椎體爆裂骨折），住院18天。2024年8月7日，某司法鑑定張某為九級傷殘。
法院認為，案中王某、李某作為婚禮組織者，明知當地有婚鬧風俗，未及時採取有效制止措施，應承擔賠償責任。被張某指認把她由櫃子裡拉出來的王某丙有明顯過錯；王某甲、王某乙等人則不能提供證據排除其參與婚鬧。法院最終酌定王某、李某承擔40%，王某丙承擔20%，王某甲、王某乙等8人共同連帶承擔40%的賠償責任。經核算，張某的各項損失約23萬元。