20歲伴娘「婚鬧」遭拋摔跌斷腰 新人及涉事者判賠23萬元

20歲伴娘張某在婚房內被拖拽至床上，多名男子抓住被子將張某往上拋時未接住，她墜落地面致腰椎爆裂骨折，鑒定為九級傷殘。(AI生成圖片)

結婚本是喜慶大事，但內地的「低俗婚鬧」卻常讓喜事淪為意外。20歲伴娘張某在婚房內被拖拽至床上，多名男子抓住被子將張某往上拋時未接住，她墜落地面致腰椎爆裂骨折，鑒定為九級傷殘。張某事後將新婚夫婦及多名參與婚鬧人員起訴至法院索賠27萬元（人民幣，下同）。近日，河南汝陽縣人民法院公布一審判決書，新婚夫婦及9名婚鬧者被判擔責，共計賠償張某各項損失及精神損害撫慰金23萬元。

案情指2023年10月4日，王某、李某舉行結婚禮，20歲張某受朋友李某邀請做伴娘。王某甲、王某乙、王某丙等是新郎朋友，李某被新郎王某接到婚房後，先行離開，留下張某、王某甲、王某乙、王某丙。