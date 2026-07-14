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中國
出版：2026-Jul-14 18:31
更新：2026-Jul-14 18:31

呼和浩特攝影賽事 AI生成照竟獲一等獎

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由呼和浩特市文學藝術界聯合會主辦、市攝影家協會承辦的「藝韻北疆·光影青城」2025年呼和浩特全民攝影雙月賽活動獲獎作品《灑樂園林》，因被網民質疑為AI生成引發關注。官方經核實該作品確為AI生成，非作者實景原創拍攝，官方取消該作品認定資格。(網上圖片)

由呼和浩特市文學藝術界聯合會主辦、市攝影家協會承辦的「藝韻北疆·光影青城」2025年呼和浩特全民攝影雙月賽活動獲獎作品《灑樂園林》，因被網民質疑為AI生成引發關注。官方經核實該作品確為AI生成，非作者實景原創拍攝，官方取消該作品認定資格。(網上圖片)

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人工智能AI生成圖片似乎難判斷真假，但始終有陣「AI味」。近期，由呼和浩特市文學藝術界聯合會主辦、市攝影家協會承辦的「藝韻北疆·光影青城」2025年呼和浩特全民攝影雙月賽活動獲獎作品《灑樂園林》，因被網民質疑為AI生成引發關注。官方經核實該作品確為AI生成，非作者實景原創拍攝，官方取消該作品認定資格。

由呼和浩特市文學藝術界聯合會主辦、市攝影家協會承辦的「藝韻北疆·光影青城」2025年呼和浩特全民攝影雙月賽活動獲獎作品《灑樂園林》，因被網民質疑為AI生成引發關注。官方經核實該作品確為AI生成，非作者實景原創拍攝，官方取消該作品認定資格。(網上圖片) 由呼和浩特市文學藝術界聯合會主辦、市攝影家協會承辦的「藝韻北疆·光影青城」2025年呼和浩特全民攝影雙月賽活動獲獎作品《灑樂園林》，因被網民質疑為AI生成引發關注。官方經核實該作品確為AI生成，非作者實景原創拍攝，官方取消該作品認定資格。(網上圖片) 由呼和浩特市文學藝術界聯合會主辦、市攝影家協會承辦的「藝韻北疆·光影青城」2025年呼和浩特全民攝影雙月賽活動獲獎作品《灑樂園林》，因被網民質疑為AI生成引發關注。官方經核實該作品確為AI生成，非作者實景原創拍攝，官方取消該作品認定資格。(網上圖片)

官方核實後急DQ資格

有網民反映稱，「藝韻北疆·光影青城」2025年呼和浩特全民攝影雙月賽第三期獲獎名單中，一等獎作品《灑樂園林》呈現了三位清潔工在座椅上休息歡笑的場景，其中一人正將水壺中的水自上而下傾倒而出。然而畫面中兩名人所穿背心上的文字，出現了明顯的亂碼痕跡。這一細節讓不少網民猜測該作品為AI生成圖片，並質疑比賽評選的公正性。呼和浩特市攝影協會相關工作人員查看作品後直言「這個的確太假了」。

呼和浩特市文學藝術界聯合會周二(14日)發聲明，核實該作品確為AI生成，非作者實景原創拍攝，公布取消該作品線上和線下參賽、參評及參展資格，撤銷其一切賽事相關認定，不納入賽事成果收錄範圍；暫停「藝韻北疆·光影青城」呼和浩特全民攝影雙月賽，推進全面整改；對相關責任人將依據有關規定予以處理。聲明強調，事件暴露出審核把關不嚴、評選標準界定不準等問題，將深刻汲取教訓，在今後的各類賽事活動中強化監督管理，嚴格審核把關，堅決守住文藝創作底線。

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易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

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