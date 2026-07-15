颱風巴威｜瀋陽暴雨百年一遇　燈塔漂流20公里成熱話

一座浮式航標燈塔被洪水沖離原位，漂流途中擦撞高壓電線起火花。（圖／翻攝我們視頻）

受颱風「巴威」殘餘環流與冷空氣相互影響，遼寧省瀋陽市近日遭遇「百年一遇」特大暴雨，不僅市區多處嚴重淹水，一座浮式航標燈塔更被洪水沖離原位，一路漂流約20公里，途中甚至擦撞高壓電線、火花四濺。

綜合內媒報道，這座航標燈塔原本設置於瀋陽鐵西區渾河河道，主要提供遊船航行指引。7月13日因河水暴漲，被急流沖離固定位置，隨着洪流一路往下游漂去。

戲稱現實版「不倒翁」

網上影片顯示，燈塔漂流過程中不僅穿越橋梁、撞擊橋墩，更一度擦撞高壓電線，導致現場火花四射，甚至扯斷多條電線，場面相當驚險。另有民眾拍下燈塔幾乎傾倒、卻又自行立起的畫面，讓不少網友笑稱它是現實版「不倒翁」，甚至戲稱為「燈塔2號」。