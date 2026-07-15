美媒：殲-15T滿載反艦導彈起飛　中國航母戰鬥力提升

美國軍事媒體《The War Zone》報道，一張近日曝光的照片顯示，海軍新型殲-15T（J-15T）艦載戰機首次被拍到掛載4枚反艦飛彈，並從航空母艦成功彈射起飛。分析認為，這代表中國航母正突破過去「無法滿載武器起飛」限制，大幅提升海上打擊能力。

曝光的照片中，殲-15T採用彈射起飛方式，機翼下方可清楚看見4枚大型反艦飛彈。這也是首次有影像顯示，中國航艦艦載戰機能以如此重的武器配置升空執行任務。

與採用電磁彈射有關

分析認為，這項能力與中國第三艘航空母艦「福建艦」採用電磁彈射系統有密切關聯。相較遼寧艦、山東艦使用滑躍甲板起飛，福建艦的電磁彈射器可讓戰機攜帶更多燃油及武器，大幅增加作戰半徑與攻擊火力。