美媒：殲-15T滿載反艦導彈起飛　中國航母戰鬥力提升

美國軍事媒體《The War Zone》報道，一張近日曝光的照片顯示，海軍新型殲-15T（J-15T）艦載戰機首次被拍到掛載4枚反艦飛彈，並從航空母艦成功彈射起飛。分析認為，這代表中國航母正突破過去「無法滿載武器起飛」限制，大幅提升海上打擊能力。
曝光的照片中，殲-15T採用彈射起飛方式，機翼下方可清楚看見4枚大型反艦飛彈。這也是首次有影像顯示，中國航艦艦載戰機能以如此重的武器配置升空執行任務。
與採用電磁彈射有關
分析認為，這項能力與中國第三艘航空母艦「福建艦」採用電磁彈射系統有密切關聯。相較遼寧艦、山東艦使用滑躍甲板起飛，福建艦的電磁彈射器可讓戰機攜帶更多燃油及武器，大幅增加作戰半徑與攻擊火力。
事實上，今年稍早已有照片顯示，殲-15曾掛載兩枚新型鷹擊-15（YJ-15）超音速反艦飛彈執行飛行，如今再出現掛載4枚反艦飛彈的畫面，被視為海軍航艦航空兵戰力持續提升的重要跡象。
需更多公開資訊佐證
TWZ分析指出，若福建艦未來形成完整戰力，配合殲-15T、殲-35匿蹤艦載機及空警-600預警機，將建立中國首支真正具備遠洋攻擊能力的現代化航艦航空聯隊，提升對海上目標的打擊能力。
不過，報道也提醒，目前外界僅看到單張照片，尚無法確認拍攝時間、飛彈型號及是否屬於正式作戰部署，因此仍需更多公開資訊佐證。但整體而言，這張照片已被視為中國航艦發展的重要里程碑，也反映北京近年持續強化遠海作戰能力的方向。
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