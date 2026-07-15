《國民健康「十五五」規劃》 2030年國家人均預期壽命達80歲

國務院日前印發《國民健康「十五五」規劃》(以下簡稱《規劃》)，對「十五五」時期加快建設健康中國作出部署。規劃提出，到2030年國家在世界傳統醫藥發展中的引領地位進一步鞏固，人均預期壽命達到80歲，主要健康指標進入高收入國家行列；並把15歲以上人群吸煙率降低到20%。 《規劃》圍繞5個方面部署24項重點任務。當中包括把健康教育納入國民教育體系，推動全社會參與減鹽、減油、減糖，廣泛開展全民健身活動，加強群眾身邊的場地設施布局建設。預計到2030年，15歲以上人群吸煙率降低到20%，居民健康素養水平從33.69%，提升至40%。

全面實施適齡女童HPV疫苗免費接種 規劃另一重點是保障「一老一小」健康，提出健全生育支持政策體系，加快普惠託育服務體系建設，全面實施適齡女童國家免疫規劃HPV疫苗免費接種；同時實施老年口腔健康、聽力健康、心理關愛、營養改善、癡呆防治等健康促進行動，並健全失能失智老年人照護體系。 規劃亦將優化醫療資源配置，一方面給大醫院「定功能」，承擔國家醫學中心、國家臨床醫學研究中心、國家區域醫療中心等任務的醫療機構和省級及以上醫院，將更突出急危重症、疑難複雜疾病的轉診會診和住院服務，提升治療和研究能力。另一方面，規劃提出控制三級醫院規模，因地制宜優化基層醫療衛生機構布局，選建一批重點中心鄉鎮衛生院，並發揮其輻射帶動作用，進一步健全城市社區衛生服務體系，形成15分鐘基本醫療衛生服務圈。

規劃亦明確對床位資源進行「精準調控」，提出健全床位分類管理制度，根據資源配置、績效考核等情況實施分類管理；提高基層醫療衛生機構康復、護理、安寧療護床位佔比，並鼓勵開展家庭病床服務。規劃也提出要加快培養一批衛生健康領域戰略科學家、領軍人才和高水平創新團隊；加強發病機理、藥物、疫苗、醫療設備、腦機接口等領域科技研究；並支持創新藥和醫療器械發展應用等。