敦煌研學旅行寓教於樂　學子化身為「考古學家」

在石窟裏上堂 敦煌研學旅行何以成「必修課」？｜文化新旅途

但在敦煌研學，一天行程就完全不同：上午先到莫高窟參觀，聽完導賞講解，有了對敦煌石窟藝術和絲路文明的基本認識；接着由研學導師帶入專題學習；下午是手作和互動課程，將知識轉化為具體成果。 這個過程中，學子化身為「考古學家」和「古代工匠」，帶着好奇心去探究：「為甚麼千年的壁畫會變色」、「古人到底是用甚麼黑科技製作顏料的」，然後親手揉泥、製作專屬的敦煌彩塑，執筆寫漢簡書法，從體驗中學習知識，真正做到寓教於樂。

別以為研學只是中小學生的專屬，其實莫高學堂早就延伸出成人班，甚至針對不同群體的定制班，還先後進駐上海、深圳，透過講座、展覽、主題論壇等形式，讓敦煌研學更有料。除了莫高學堂，敦煌已建成20多個市級研學基地，提供200多堂研學課程。當中有兩個基地，更是敦煌研學不容錯過的。

一個是莫高里工匠村。這裏由敦煌彩塑技藝傳承人杜永衛大師創辦，所以課程主打敦煌彩塑和壁畫臨摹。還有古法造紙與染纈課程，可以體驗傳統的造紙技藝，以及利用植物染料進行染布，製作敦煌色作品。 另一個是鳴沙書院。這個基地集展覽、遊覽、學習、研究於一體，課程多達20餘種。有趣的是，這裏採用組合式教學，學員可以像點菜一樣自由選課。書畫研習以外，鳴沙書院的招牌課程，還有非遺民俗和生活美學。從五彩沙畫、敦煌樂舞到茶道體驗，再到親手製作西北美食，都讓研學充滿煙火氣。

敦煌研學為何更有深度？ 敦煌研學之所以這麼好玩，豐富的文旅資源只是基礎，更關鍵是有強大的學術支撐，以及成熟的「知識轉化」能力。而這背後是享譽國際的敦煌學，還有成立80多年的敦煌研究院，積累了大量文物保護、藝術研究與公共教育經驗，幫助當地持續將這些專業知識，轉化為更適合青少年理解和參與的研學課程。 最後值得一提是，敦煌研學標準化的管理。比起一些還在摸索的地方，敦煌早早就建立完善的行業規範，2026年更推出信用助力研學的新模式，對信譽良好的研學機構優先匹配資源，推動研學行業創新。