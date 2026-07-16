網紅白獅「齊瀏海」阿杭離世　終年17歲(有片)

根據園方的介紹，阿杭因出生於杭州得名。2015年從杭州來到廣州安家，就此與羊城結下了深厚緣分。在這里，牠遇到了摯愛的妻子「貝貝」，兩隻白獅耳鬢廝磨、相互依偎的畫面，曾讓無數遊客感受到猛獸的溫柔。2022年，網民拍下牠憨厚俏皮的模樣發到網絡，引發全網關注。網民紛紛熱議阿杭的「齊瀏海」，「誰為牠理頭髮」、「沒人敢為牠剪頭髮」讓許多人深深記住了這位與眾不同的「髮型獅」。牠的鬃毛會隨天氣變化呈現不同形態，時而整齊中分，時而「大背頭」，百變髮型治愈無數網民的日常。生活中的阿杭性情溫順，喜歡沐浴陽光，也愛雨中嬉戲。

網民：第一次為了一隻獅子 特意在動物園買文創玩偶

2025年，年老的阿杭出現關節退行性病徵，同年秋天遷至後場「退休」靜養。園方獸醫和保育團隊為牠制定專項特護方案，加強日常護理。進入2026年，阿杭身體機能持續衰退，活動大幅減少。在阿杭最後的時光，保育員和獸醫全程陪護，精心照料。至本月14日，在廣州陪伴了大家11年的阿杭還是走到了生命盡頭。

阿杭去世的消息曝光後，引起大批內地網民紛紛留下不捨字句：「阿杭拜拜」、「謝謝你來過」、「那次去動物園特意看阿杭……人家說，跟老婆在一起的就是阿杭了！然後還特意買了阿杭的公仔，也是第一次為了一隻獅子而特意在動物園買的文創玩偶！他……走了」、「23年是我第一次見到你……希望你在另外一個星球依舊快樂」、「阿杭88，謝謝你帶給我們美好的回憶」。