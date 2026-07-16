瀋陽車主為免靚車被水浸　出動吊臂救車

車主動用吊車把賓利吊在半空中。（圖／翻攝新浪微博）

遼寧省瀋陽市近日出現暴雨，不少車輛被水浸，但一輛靚車卻「逃過一劫」，網路流傳影片顯示，這名車主出動大型吊臂，將價值不菲的汽車吊至半空，避免被水浸，引發熱議。

綜合傳媒報道，根據影片畫面，一輛大型吊臂車利用多條吊帶，將一輛外觀嶄新的靚車吊起懸掛在空中。當時天空仍下著雨，附近一輛黃色校車已被積水浸到半個車輪，顯示當地水勢相當嚴重。

車主幽默回應網民

報道指出，不少網友看到畫面後直呼「這方法真的有效」，也有人開玩笑表示，「名車標誌像一對翅膀，原來真的會飛！」影片拍攝者透露，她居住在瀋陽「伯爵源築」社區，由於當地連續一周降雨，加上近期受到颱風影響，街道積水嚴重。對於吊車費用，有網友詢問是否花費高昂，也有人透露「人家自己的吊車」，車主則幽默回應，「有沒有可能是自己的呢。」