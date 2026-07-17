中國全球好感度首超美國 皮尤︰36個地區有25個對華評價更高

美國皮尤研究中心(Pew Research Center)最新公布的全球民意調查顯示，全球對中國及美國的觀感出現顯著變化。在受訪的36個國家及地區中，有25個地區的民眾對中國持正面看法的比例高於美國。中國的全球好感度更首次在皮尤有關調查約20年的歷史中，超越美國。受訪者對中國的好感度中位數為46%，高於美國的36%。
調查於今年2至5月進行，訪問逾4.2萬人。其中巴基斯坦有90%受訪者對中國抱持好感，對美國有好感者僅15%；馬來西亞亦有75%受訪者對中國持正面看法，美國則為19%。歐洲方面，西班牙有54%受訪者對中國有好感，高於美國的30%；意大利分別為51%及31%；英國為46%及41%；法國為36%及27%。加拿大方面，44%受訪者對中國持正面評價，高於美國的33%。
多個美國傳統盟友民眾「更親中」
皮尤指出，包括加拿大、澳洲、法國及德國等美國傳統盟友在內，均出現對中國評價較美國為高的情況。部分國家如意大利、西班牙、墨西哥及印尼，民眾對中國的好感度更升至有紀錄以來最高水平。
美國的「好感度」在部分亞洲盟友仍保持較大優勢。南韓有45%受訪者對美國持正面看法，高於對中國的28%；日本對美國有好感的比例為50%，而對中國持好感者只有11%，是調查中對中國評價最低的國家之一。
調查亦問及對兩國領袖的看法。有22個地區的民眾對國家主席習近平的看法，比對特朗普更正面，包括加拿大、墨西哥，以及英法德等歐洲國家。在外交政策上，有17個中等收入地區的受訪者對美國的擔憂多於中國，約75%受訪者認為美國嚴重或有相當程度地干涉其他國家內政。有參與調查的研究員指，特朗普展開第二任期後挑起伊朗戰事等，令美國形象惡化，相對地中國被視為更可信夥伴。