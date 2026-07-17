中國全球好感度首超美國 皮尤︰36個地區有25個對華評價更高

美國皮尤研究中心(Pew Research Center)最新公布的全球民意調查顯示，全球對中國及美國的觀感出現顯著變化。在受訪的36個國家及地區中，有25個地區的民眾對中國持正面看法的比例高於美國。中國的全球好感度更首次在皮尤有關調查約20年的歷史中，超越美國。受訪者對中國的好感度中位數為46%，高於美國的36%。

調查於今年2至5月進行，訪問逾4.2萬人。其中巴基斯坦有90%受訪者對中國抱持好感，對美國有好感者僅15%；馬來西亞亦有75%受訪者對中國持正面看法，美國則為19%。歐洲方面，西班牙有54%受訪者對中國有好感，高於美國的30%；意大利分別為51%及31%；英國為46%及41%；法國為36%及27%。加拿大方面，44%受訪者對中國持正面評價，高於美國的33%。