深圳科技巨企變「遊學基地」 感受自動駕駛試飛無人機

帶子女北上深圳，除了行商場、玩樂園，原來還可以「逛」科技巨企！深圳匯聚全球頂尖科技企業，它們的總部不少都設有公眾展示空間，供外界預約參觀。
近年，高科技的應用場景愈來愈豐富，有教育機構以遊學名義組團參觀，也不乏家長們自發組織，跟上這股「科技遊學」熱潮。這些「遊學團」具體有何內容？收費多少？如何參加呢？
文章出處：「當代中國」網站
低至數百元 科技遊學團怎麼參加？
參觀科技總部，向來是科研機構或企業考察的專利，但近年，私人機構組織面向學生或家庭的「科技遊學團」愈來愈多。
在社交平台上，不乏有私人教育機構貼文宣傳，以「深圳這些大廠可以帶娃參觀」，「帶孩子來深圳造飛機、造車、造船」，「99%父母不知道 深圳大廠可以帶娃參觀」為標題吸引家長。當中，有些還是由媽媽群組發起，旨在組織一班志同道合的家庭，讓孩子一邊遊玩一邊學習。
收費如何呢？企業提供的遊學範圍，通常可以分為「公眾開放區域」和「深度遊學/考察」。一般來說，前者免費，可自行前往。後者則需要收費，一般要經機構參加。參與教育機構組織的遊學活動，收費視乎具體項目而定，主要要看是否有專車接送，是否包餐飲，以及後續項目，價錢由數百至上千元不等。
百度：試坐「蘿蔔快跑」 感受自動駕駛科技
深圳科技企業眾多，哪些特別適合學生參觀呢？有相關機構總結：「親子研學優先選百度、大疆、比亞迪互動性強；企業考察推薦華潤、華為、騰訊。」主要由於前三者的展示廳互動性強，主打體驗，更適合學生。本文就著重介紹這三間。
班來自惠州的家庭，透過機構主辦的活動，來到深圳星河雙子塔產業園區，參觀百度深圳總部，體驗AI與自動駕駛等黑科技矩陣。
在百度科技展廳內，孩子們親身了解AI智能助手「小度」，以及百度搜索、文心大模型、百度指數等智能產品。他們直接與AI對話，感受高科技如何融入日常應用。
學生亦有機會體驗百度Apollo智慧駕駛技術。在駕駛艙內，學生透過多螢幕連動系統觀察車輛對紅綠燈、行人、突發路況的即時反應。此外，還能試乘「蘿蔔快跑」，穿梭於南山區核心路段，體驗自動駕駛的樂趣。
親身體驗高科技真實場景，學生全情專注投入，家長們都十分滿意。
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大疆：訪客中心毋須預約 孩子試飛無人機
去過大疆「天空之城」參觀，無不被它的高度互動體驗所吸引。
大疆創新（DJI）是中國無人機巨頭，在全球消費級無人機的市場佔比超過七成。其位於深圳南山區的全球總部「天空之城」，本身就是一件視覺與玩樂兼備的科技藝術品。
T1棟1樓的訪客中心及旁邊的大疆文創中心是無需預約的，可直接入內參觀。訪客中心內設有產品靜態展示區，可以近距離接觸各種產品。最震撼的莫過於無人機的產品拆解圖（Exploded View，又稱爆炸圖），細節滿滿，帶來感官震撼。
若想進入大樓內部更深處參觀（如空中花園等區域），則需通過企業團隊、研學或客戶團體渠道預約。
團體參觀中，最吸引的莫過於飛行體驗區。營地設有模擬飛行、實景航拍、穿越機障礙挑戰以及團隊編隊任務等多元項目。在合規的專業試飛場地搭配全系設備，全程有導師指導。學生也有機會分組操控無人機，親手完成航拍創作與飛行挑戰賽，在動手實踐中理解物理、工程知識，以及「中國智造」的實力。
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比亞迪：看刀片電池 試坐雲巴
位於深圳坪山區的比亞迪總部，同樣是親子研學的熱門之選，目前亦已正式面向學校、企事業單位等團隊開放預約。
比亞迪的參觀場地主要分為兩處：「比亞迪歷史博物館」及「集團總部展廳」。
比亞迪歷史博物館，坐落於深圳市龍崗區德慶工業園，由老廠房改造而成。博物館由兩棟八層建築構成，集文化展示、參觀互動、培訓教育等功能於一體。館內生動呈現比亞迪由1994至2024的發展歷程。
至於位於坪山的集團總部展廳，則可一站式了解比亞迪的核心產品和技術方案。學生可以親眼看到迪精選車型，刀片電池技術，還有機會乘坐比亞迪自主研發的雲巴，在園區內體驗無人駕駛的便捷。
政府加持 深圳推「工業旅遊+教育」掀遊學熱
掀起這股「科技遊學」熱潮，除了家長對高科技教育的重視外，背後離不開政府的積極推動。
2025年8月，深圳市工信局與市文體局聯合印發了《深圳市工業旅遊發展工作方案（2025-2026年）》，明確提出促進「工業旅遊+教育」融合等方向。深圳市亦發布了「最in十大工業科技旅遊路線」，線路包括大國重器、科創智造、體驗探索等，涵蓋大亞灣核電站、比亞迪雲巴等景點，讓大眾在體驗中感受「中國智造」。
由此帶動的「科技遊學團」，相信會愈來愈多，成為未來親子家庭假日活動的又一選擇。
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