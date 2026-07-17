深圳科技巨企變「遊學基地」 感受自動駕駛試飛無人機

在社交平台上，不乏有私人教育機構貼文宣傳，以「深圳這些大廠可以帶娃參觀」，「帶孩子來深圳造飛機、造車、造船」，「99%父母不知道 深圳大廠可以帶娃參觀」為標題吸引家長。當中，有些還是由媽媽群組發起，旨在組織一班志同道合的家庭，讓孩子一邊遊玩一邊學習。 收費如何呢？企業提供的遊學範圍，通常可以分為「公眾開放區域」和「深度遊學/考察」。一般來說，前者免費，可自行前往。後者則需要收費，一般要經機構參加。參與教育機構組織的遊學活動，收費視乎具體項目而定，主要要看是否有專車接送，是否包餐飲，以及後續項目，價錢由數百至上千元不等。

百度：試坐「蘿蔔快跑」 感受自動駕駛科技 深圳科技企業眾多，哪些特別適合學生參觀呢？有相關機構總結：「親子研學優先選百度、大疆、比亞迪互動性強；企業考察推薦華潤、華為、騰訊。」主要由於前三者的展示廳互動性強，主打體驗，更適合學生。本文就著重介紹這三間。 班來自惠州的家庭，透過機構主辦的活動，來到深圳星河雙子塔產業園區，參觀百度深圳總部，體驗AI與自動駕駛等黑科技矩陣。 在百度科技展廳內，孩子們親身了解AI智能助手「小度」，以及百度搜索、文心大模型、百度指數等智能產品。他們直接與AI對話，感受高科技如何融入日常應用。

大疆：訪客中心毋須預約 孩子試飛無人機 去過大疆「天空之城」參觀，無不被它的高度互動體驗所吸引。 大疆創新（DJI）是中國無人機巨頭，在全球消費級無人機的市場佔比超過七成。其位於深圳南山區的全球總部「天空之城」，本身就是一件視覺與玩樂兼備的科技藝術品。 T1棟1樓的訪客中心及旁邊的大疆文創中心是無需預約的，可直接入內參觀。訪客中心內設有產品靜態展示區，可以近距離接觸各種產品。最震撼的莫過於無人機的產品拆解圖（Exploded View，又稱爆炸圖），細節滿滿，帶來感官震撼。

比亞迪：看刀片電池 試坐雲巴 位於深圳坪山區的比亞迪總部，同樣是親子研學的熱門之選，目前亦已正式面向學校、企事業單位等團隊開放預約。 比亞迪的參觀場地主要分為兩處：「比亞迪歷史博物館」及「集團總部展廳」。 比亞迪歷史博物館，坐落於深圳市龍崗區德慶工業園，由老廠房改造而成。博物館由兩棟八層建築構成，集文化展示、參觀互動、培訓教育等功能於一體。館內生動呈現比亞迪由1994至2024的發展歷程。 至於位於坪山的集團總部展廳，則可一站式了解比亞迪的核心產品和技術方案。學生可以親眼看到迪精選車型，刀片電池技術，還有機會乘坐比亞迪自主研發的雲巴，在園區內體驗無人駕駛的便捷。

政府加持 深圳推「工業旅遊+教育」掀遊學熱 掀起這股「科技遊學」熱潮，除了家長對高科技教育的重視外，背後離不開政府的積極推動。 2025年8月，深圳市工信局與市文體局聯合印發了《深圳市工業旅遊發展工作方案（2025-2026年）》，明確提出促進「工業旅遊+教育」融合等方向。深圳市亦發布了「最in十大工業科技旅遊路線」，線路包括大國重器、科創智造、體驗探索等，涵蓋大亞灣核電站、比亞迪雲巴等景點，讓大眾在體驗中感受「中國智造」。 由此帶動的「科技遊學團」，相信會愈來愈多，成為未來親子家庭假日活動的又一選擇。