習近平世界人工智能大會發表主旨講話　 「AI非某國獨奏應全球合作交響」

國家主席習近平表示，全球人工智能(AI)技術創新進入前所未有的活躍期，萬物智聯、人機協同、跨界融合、共創分享的智能技術，疊加釋放巨大能量，既蘊含巨大機遇，也面臨治理挑戰。
習近平在上海出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式發表主旨講話。他表示，人工智能發展不應該是某個國家的獨奏，而應當是全球合作的交響。在各國共同努力下，世界人工智能合作組織在上海應運而生，一年前的構想已經轉化為實際成果，這是中方響應全球南方呼聲，團結國際社會，積極推動人工智能發展和治理的重大舉措，將成為人工智能發展史上的一個重要里程碑。未來5年中國將向發展中國家提供5000個人工智能專題研修培訓名額，面向東盟、阿盟、非盟、拉共體、上合組織、金磚國家，建設國際人工智能應用合作中心，推動氣象智能預警方案「媽祖」，在30個國家落地應用。
他表示中方認為各國應當秉持以人為本、向上向善理念，讓人工智能成為促進共同繁榮，維護共同安全的一個重要動力源，攜手構建公正合理的全球人工智能治理體系。習近平提出四點意見，第一，堅持開放共贏驅動創新發展。人工智能是世界經濟增長的新引擎和新舊動能轉換的加速器，正從數字世界走向物理世界，要抓住難得的歷史性機遇，鼓勵開源、開放、合作、共享，全面促進人工智能科技創新、產業發展、場景應用，協同推進傳統產業改造升級，新興產業培育壯大，未來產業前瞻布局，讓人工智能賦能千行百業。
促AI安全可控 處於人類控制之下
第二是強化風險意識，確保安全可控。習近平表示，人工智能應當成為人類的可信工具，要高度重視人工智能引發的各類內生和衍生風險，推動構建法律法規、技術監測、風險預警、應急響應體系，築牢安全底線，防範濫用惡用，確保人工智能始終處於人類控制之下。同時應當共同反對在人工智能領域泛化國家安全概念、把本國安全凌駕於他國安全之上的做法。
籲共同反對在人工智能領域泛化國安
他又說，要鼓勵包容並蓄，促進文明共鑒。人工智能發展和應用不應該侵蝕和損害世界文明多樣性和各國文化獨特性。另外，要倡導和衷共濟，完善全球治理。廣泛開展國際合作，幫助全球南方國家加強能力建設，彌合數智鴻溝，促進可持續發展，避免在人工智能領域造成新的歷史不公。