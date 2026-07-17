習近平世界人工智能大會發表主旨講話　 「AI非某國獨奏應全球合作交響」

國家主席習近平表示，全球人工智能(AI)技術創新進入前所未有的活躍期，萬物智聯、人機協同、跨界融合、共創分享的智能技術，疊加釋放巨大能量，既蘊含巨大機遇，也面臨治理挑戰。

習近平在上海出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式發表主旨講話。他表示，人工智能發展不應該是某個國家的獨奏，而應當是全球合作的交響。在各國共同努力下，世界人工智能合作組織在上海應運而生，一年前的構想已經轉化為實際成果，這是中方響應全球南方呼聲，團結國際社會，積極推動人工智能發展和治理的重大舉措，將成為人工智能發展史上的一個重要里程碑。未來5年中國將向發展中國家提供5000個人工智能專題研修培訓名額，面向東盟、阿盟、非盟、拉共體、上合組織、金磚國家，建設國際人工智能應用合作中心，推動氣象智能預警方案「媽祖」，在30個國家落地應用。