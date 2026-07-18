Kimi K3擁2.8萬億參數全球最大　內地AI模型直追美國

內地AI新創公司Moonshot於17日發表最新大型語言模型「Kimi K3」，宣稱擁有2.8萬億參數，是目前全球規模最大的開源權重（Open-weight）AI模型，凸顯中國AI產業正快速縮小與美國的差距。

效能更強、成本更低

《路透社》報道，近來包括Moonshot、Z.ai及MiniMax等中國AI企業，相繼推出效能更強、成本更低的新模型，也逐漸打破外界認為中國AI技術落後美國數月的印象。

Moonshot表示，Kimi K3是首款接近3萬億參數的開源模型，專為高階推理、長程式碼開發及知識型工作設計，並具備100萬Token上下文視窗，可一次處理與保留大量資訊，大幅提升複雜任務處理能力。該公司表示，相關技術可提升AI硬件運算效率，並降低回應延遲。