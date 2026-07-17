上海男雲南幫遊客拍照　竟是失散多年堂伯父

幫陌生人拍照，竟拍出了失散多年的親人。上海市一名男子，日前赴雲南省瀘沽湖看日出，替一名遊客拍照，閒聊過程中發現，對方竟是失散多年、現居台灣高雄市的堂伯父，激動不已。

陳男隨即將合照與出生年份等資料傳給父親，父親看到後立刻詢問，「他爸爸是不是叫費雲峰？」經過電話聯繫與多方查證，雙方最終確認，這名遊客正是陳男家族失散多年的親人。陳男透露，原來費男的父親、與自己的爺爺是親兄弟，換言之，費男是陳男的堂伯父。而他們多年前失去聯繫，其中一人前往台灣，另一人留在大陸，並被陳姓夫婦收養。

堂伯父將拜訪上海

消息傳回家族後，親人們同樣感到不可思議，陳男表示，家族群裡約有20名長輩及同輩成員，大家都認為這場相遇「特別巧合、非常神奇」。費男表示，未來返回大陸時，將前往陳男家中拜訪，延續未完親情連結。