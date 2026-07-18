重慶山泥傾瀉8死34失蹤　疑鞭炮廠發生爆炸釀禍

王男指出，發生滑坡的位置有數棟民房，當時屋內有人居住，其中靠近江邊的房屋，甚至被土石「直接推落江中」。報道表示，事故發生後現場已全面封鎖，附近居民陸續撤離，王男透露，由於仍有落石風險，他甚至來不及關閉店門就緊急撤離，「後面可能還在掉石頭」。

綜合內媒報道，事發現場附近商家王姓男子驚恐表示，事發時就在附近，先是聽見山上傳來石頭掉落的聲音，隨後眼睜睜看着整片山坡滑落：「我們在外面看着看着，（山體）就滑下來了。」

重慶市彭水苗族土家族自治縣17日發生山崩（山泥傾瀉）事故，至少8死34失蹤。有消息指，事發原因疑似附近鞭炮廠爆炸，引發山崩，另有民眾驚恐目擊，整棟房子被滾滾落石「推入江中」。

當地近日並未降雨

值得注意的是，王男表示，當地近日並未降雨，不清楚這次山崩的真正原因。當地醫院證實，事故發生後，多輛救護車已趕赴現場救援，目前已有傷者送醫，急救車完成送醫後隨即返回現場待命，持續投入救援。

內媒《大象新聞》指出，居民謝珊珊表示，事發位置有一個鞭炮廠，早上附近民眾聽到很大的聲音，岩石崩塌的聲音，跟爆炸一樣。導致山體垮塌下來，連續垮塌了多次：「本來遭爆炸了過後，它那個地質都鬆了，後來陸陸續續又垮下來」。謝女說，垮塌房屋約12、13棟，還有一輛路過汽車被埋，現場慘不忍睹。