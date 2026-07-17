美終止對港「國家緊急狀態」命令 中方表讚賞

特區政府發言人表示，美國不再延續涉港國家緊急狀態，是美方履行中美經貿磋商共識的重要一步。(資料圖片)

美國政府因應實施香港國安法，對香港頒布國家緊急狀態行政命令，在周二到期，至今未見延續；商務部發聞發言人書面回覆記者提問時說，美方已向中方確認，有關行政令中的涉港國家緊急狀態今年到期後不再延續，行政令將終止。美方有關行動是履行雙方經貿磋商共識的重要一步，中方對此表示讚賞。

發言人說，維護香港繁榮穩定符合中美共同利益。美方涉港政策向積極方向調整，也符合國際社會的普遍期待。希望美方恪守有關國際公約和雙方共識，尊重中國主權和香港特區法治，恢復並加強與香港特區的正常經貿往來，為構建中美建設性戰略穩定關系發揮積極作用。