重慶市彭水縣17日上午發生大規模山體崩塌（山泥傾瀉），造成嚴重死傷。官方發布崩塌前後對比圖公布，整片山坡土石崩落，覆沒數棟房舍，景象慘不忍睹，有倖存者回憶逃生過程餘悸猶存：「如果再慢一點，後果真的不敢想像。」
據官方《央視新聞》報道，截至17日晚間，現場已搜救出18人，其中8人不幸罹難、10人受傷送醫，另有34人失聯，搜救工作仍持續進行。由於第一線巡查人員及時發現山坡異狀並立即示警，成功緊急撤離超過1,100名居民，其中崩塌核心區超過60人提前撤離，大幅降低災情擴大造成的人員傷亡。
另10傷34失蹤
彭水自治縣委副書記、縣長任序江表示，17日上午8時左右，漢葭街道沙坨社區網格員執行例行巡查時，發現畫廊路段山坡出現零星落石，第一時間立即通報並發布警戒，街道隨即組織居民撤離。然而就在疏散過程中，山體突然發生大面積崩塌。
根據自然資源部表示，災害發生後已立即啟動應急處置機制，透過視訊調度會議部署救援工作，並製作災前、災後遙測衛星影像及三維實景比對圖，提供前線救災指揮部掌握災區變化，同步協調衛星遙測影像支援後續搜救作業。
引導前往安全地點
在彭水縣人民醫院接受治療的傷者中，社區網格員彭迪回憶驚險一刻表示，巡查時聽見碎石不斷砸落在鐵皮鋼棚上，發出巨大聲響，察覺情況異常後，立即和同事逐棟大喊，通知居民緊急下樓避難，並引導大家前往安全地點。
彭迪表示，當第一批居民安全撤離後，她發現仍有民眾尚未離開，便立刻折返再次通知：「等到第二批居民撤離時，我們走在最後面，才剛離開沒多久，後方整棟房屋瞬間就被山體吞沒。」驚險經過讓她至今仍心有餘悸。
另一名傷者冉仕芳則表示，當時正是聽見彭迪大聲呼喊，才趕緊衝下樓逃生。她依照指示往未崩塌的一側奔跑，才跑出一小段距離，身後山坡便瞬間崩塌：「如果再慢一點，後果真的不敢想像。」目前所有10名傷者均在彭水縣人民醫院接受治療，搜救人員仍持續在崩塌現場搜尋34名失聯者，相關救援行動仍在全力進行中。
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