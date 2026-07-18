據官方《央視新聞》報道，截至17日晚間，現場已搜救出18人，其中8人不幸罹難、10人受傷送醫，另有34人失聯，搜救工作仍持續進行。由於第一線巡查人員及時發現山坡異狀並立即示警，成功緊急撤離超過1,100名居民，其中崩塌核心區超過60人提前撤離，大幅降低災情擴大造成的人員傷亡。

重慶市彭水縣17日上午發生大規模山體崩塌（山泥傾瀉），造成嚴重死傷。官方發布崩塌前後對比圖公布，整片山坡土石崩落，覆沒數棟房舍，景象慘不忍睹，有倖存者回憶逃生過程餘悸猶存：「如果再慢一點，後果真的不敢想像。」

根據自然資源部表示，災害發生後已立即啟動應急處置機制，透過視訊調度會議部署救援工作，並製作災前、災後遙測衛星影像及三維實景比對圖，提供前線救災指揮部掌握災區變化，同步協調衛星遙測影像支援後續搜救作業。

引導前往安全地點

在彭水縣人民醫院接受治療的傷者中，社區網格員彭迪回憶驚險一刻表示，巡查時聽見碎石不斷砸落在鐵皮鋼棚上，發出巨大聲響，察覺情況異常後，立即和同事逐棟大喊，通知居民緊急下樓避難，並引導大家前往安全地點。

彭迪表示，當第一批居民安全撤離後，她發現仍有民眾尚未離開，便立刻折返再次通知：「等到第二批居民撤離時，我們走在最後面，才剛離開沒多久，後方整棟房屋瞬間就被山體吞沒。」驚險經過讓她至今仍心有餘悸。