Tiffany狀告內企侵權　要求衛生棉品牌alffany撤商標

綜合內媒報道，根據公開庭審資訊，行政訴訟於7月9日開庭，當事人包括美國蒂芙尼公司、國家知識產權局，以及原名「海淘（上海）投資有限公司」、現已更名為「上海適里品牌管理有限公司」的內地企業。該公司旗下經營女性護理品牌「艾芙尼」，並持有多件「ALFFANY」系列商標。

國際珠寶品牌TIFFANY（蒂芙尼）與內地女性護理品牌「艾芙尼（ALFFANY）」的商標爭議持續延燒，案件目前已進入北京市高級人民法院審理。雙方圍繞「ALFFANY」商標是否與TIFFANY過於近似展開攻防，也引發外界關注知名品牌商標保護與本土企業權益之間的平衡。

諧音寓意為「愛護你」

艾芙尼品牌負責人劉女士表示，公司專注於衛生棉等女性護理用品，品牌名稱源自「艾草」概念，「艾芙尼」則有「愛護你」的諧音寓意，從未想藉由TIFFANY提高知名度。她強調，珠寶與衛生用品分屬不同產業，不認為消費者會因此產生混淆。

劉女士透露，目前蒂芙尼除要求撤銷相關商標外，也已向多個電商平台提出投訴，要求商品下架，未來甚至可能提出民事求償。她坦言，若最終敗訴，公司恐怕只能重新打造品牌，「等於一切從零開始」，對企業將是沉重打擊，希望司法能給民營企業公平發展的機會。