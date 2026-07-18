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出版：2026-Jul-18 18:15
更新：2026-Jul-18 18:15

Tiffany狀告內企侵權　要求衛生棉品牌alffany撤商標

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「艾芙尼」（ALFFANY）撞名TIFFANY。（圖／翻攝每日經濟新聞）

「艾芙尼」（ALFFANY）撞名TIFFANY。（圖／翻攝每日經濟新聞）

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國際珠寶品牌TIFFANY（蒂芙尼）與內地女性護理品牌「艾芙尼（ALFFANY）」的商標爭議持續延燒，案件目前已進入北京市高級人民法院審理。雙方圍繞「ALFFANY」商標是否與TIFFANY過於近似展開攻防，也引發外界關注知名品牌商標保護與本土企業權益之間的平衡。

綜合內媒報道，根據公開庭審資訊，行政訴訟於7月9日開庭，當事人包括美國蒂芙尼公司、國家知識產權局，以及原名「海淘（上海）投資有限公司」、現已更名為「上海適里品牌管理有限公司」的內地企業。該公司旗下經營女性護理品牌「艾芙尼」，並持有多件「ALFFANY」系列商標。

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諧音寓意為「愛護你」

艾芙尼品牌負責人劉女士表示，公司專注於衛生棉等女性護理用品，品牌名稱源自「艾草」概念，「艾芙尼」則有「愛護你」的諧音寓意，從未想藉由TIFFANY提高知名度。她強調，珠寶與衛生用品分屬不同產業，不認為消費者會因此產生混淆。

劉女士透露，目前蒂芙尼除要求撤銷相關商標外，也已向多個電商平台提出投訴，要求商品下架，未來甚至可能提出民事求償。她坦言，若最終敗訴，公司恐怕只能重新打造品牌，「等於一切從零開始」，對企業將是沉重打擊，希望司法能給民營企業公平發展的機會。

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公司負責人稱品牌名稱源自「艾草」諧音「愛護你」。（圖／翻攝微博） Tiffany市值近千億元。(資料圖片) 傳LV母企擬收購Tiffany 亞洲首間The Tiffany Blue Box Cafe下周開幕 率先預覽打卡食品！ LV近千三億收購Tiffany HK LEE GARDENS, HONG KONG (PH 2) FACADE 03 HK LEE GARDENS, HONG KONG (PH 2) FACADE 01 Chef Agustin Balbi Tiffany Blue Box Cafe0 2026父親節禮物合集: Tiffany & Co. | 小號扣環戒指

曾兩度交鋒

事實上，雙方多年來已多次就「ALFFANY」商標交鋒。2017年，蒂芙尼曾成功申請撤銷一件「ALFFANY」商標，主管機關認定其與TIFFANY構成近似，且指定商品具有一定關聯，因此宣告無效。不過，2025年蒂芙尼再次針對另一件「ALFFANY」商標提出異議時，主管機關則認定不符合撤銷條件，最終准予註冊。

由於TIFFANY與LV（Louis Vuitton）同屬LVMH集團，本案也被外界聯想到先前LV控告手搖飲品牌「茉莉奶白」的商標案件。不過法律界指出，兩案性質並不相同。LV案屬於商標侵權民事訴訟，而此次TIFFANY與艾芙尼則屬行政訴訟，法院目前審查的是商標行政裁定是否合法，並非直接認定侵權，也尚未涉及賠償金額。

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法律人士指出，即使部分「ALFFANY」商標曾遭宣告無效，也不代表艾芙尼品牌已構成商標侵權，更不代表旗下所有「ALFFANY」商標都失去法律效力，最終結果仍有待法院進一步判決。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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