洞洞鞋擊敗涼鞋成夏季新寵　內地鞋王百麗風光不再

夏季高溫來襲，但傳統涼鞋卻不再是消費者首選。最新市場數據顯示，涼鞋正逐漸退出大陸主流鞋履市場，取而代之的是洞洞鞋、勃肯鞋與涉水鞋等新興品類，全球鞋履市場也因此出現新一波洗牌。
據《都市快報》引述尚普諮詢集團統計，2025年有41%的消費者一年僅購買1至2雙涼鞋，顯示涼鞋已從過去的夏季流行單品，轉變為低頻率消費商品，主要滿足基本穿着需求，而非日常通勤、逛街或社交穿搭首選。
達芙妮神話不再
隨着消費趨勢改變，衝擊昔日鞋業龍頭。曾有「鞋王」之稱的百麗，全盛時期全中國直營門市超過2萬家，市值一度突破1,500億港元，卻於2017年自港交所下市，2024年再次申請上市至今仍未成功；從台中沙鹿起家的達芙妮巔峰時全中國門市超過6,800家，年營收突破100億港元，然而，達芙妮2015年至2019年間累計虧損近40億港元，市值蒸發約98%，股價較歷史高點縮水96%。
與此同時，新興鞋款則快速成長。美國休閒鞋品牌Crocs公布，2025年全年營收達40.41億美元，其中Crocs主品牌貢獻33.26億美元（約261億港元），年增1.5%，中國更已成為品牌全球第二大市場，洞洞鞋成功躍升為年輕族群熱門鞋款。
另一項快速崛起的品類則是涉水鞋。根據「魔鏡洞察」統計，2025年4月至2026年3月，中國涉水鞋線上銷售額達10.65億元人民幣（約12.3億港元），年增63.7%；銷量達784.24萬雙，年增51.8%，平均售價也提升至135.8元人民幣（約157港元），較前一年增加7.8%，呈現量價齊揚。
舒適性成王道
面對市場變化，傳統品牌也開始調整產品策略。以百麗門市為例，目前傳統涼鞋展示比例已縮減至約1/6，更多貨架改由勃肯鞋、德訓鞋等流行鞋款取代。分析認為，真正退場的並非「涼爽需求」，而是傳統涼鞋的市場定位，夏季鞋履市場已正式進入多元競爭的新時代。
市場人士指出，消費者選鞋標準已從單純「夏季穿搭」，轉向兼顧舒適性、機能性及四季穿着需求。勃肯鞋因可搭配襪子跨季節穿着，洞洞鞋主打輕量透氣，涉水鞋則兼具防滑、快乾及戶外功能，因此逐漸取代傳統涼鞋市場。
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