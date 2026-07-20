洞洞鞋擊敗涼鞋成夏季新寵　內地鞋王百麗風光不再

夏季高溫來襲，但傳統涼鞋卻不再是消費者首選。最新市場數據顯示，涼鞋正逐漸退出大陸主流鞋履市場，取而代之的是洞洞鞋、勃肯鞋與涉水鞋等新興品類，全球鞋履市場也因此出現新一波洗牌。

據《都市快報》引述尚普諮詢集團統計，2025年有41%的消費者一年僅購買1至2雙涼鞋，顯示涼鞋已從過去的夏季流行單品，轉變為低頻率消費商品，主要滿足基本穿着需求，而非日常通勤、逛街或社交穿搭首選。

達芙妮神話不再

隨着消費趨勢改變，衝擊昔日鞋業龍頭。曾有「鞋王」之稱的百麗，全盛時期全中國直營門市超過2萬家，市值一度突破1,500億港元，卻於2017年自港交所下市，2024年再次申請上市至今仍未成功；從台中沙鹿起家的達芙妮巔峰時全中國門市超過6,800家，年營收突破100億港元，然而，達芙妮2015年至2019年間累計虧損近40億港元，市值蒸發約98%，股價較歷史高點縮水96%。