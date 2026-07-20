重慶山泥傾瀉活埋前妻　62歲男徒手挖廢墟營救

內媒《界面新聞》報道，男子豆遠恒表示，當時他與前妻趙中菊外出買餸，返回租住樓房途中，聽到有人議論後山土坡異常，可能崩塌：「我心裏猛地一驚，沒半點猶豫，就把手裏的菜一丟，跑上樓喊房東『山哥』和樓裏的鄰居轉移。」但危急之下，他來不及回家拿任何財物，包括妻子存放在屋內的6萬多元人民幣（約6.95萬港元）現金。

然而，他帶着前妻逃往安全地帶時，發現對方在混亂中走失，面對快速逼近的崩塌落石，豆男沒有離開，而立即折返尋找。他回憶現場滿是灰塵，幾乎看不清任何東西。直到聽見前妻呼救聲，才在一堆廢墟中找到她。

若無提醒恐已被埋

豆男徒手搬開泥土、磚塊和石頭，甚至將壓住前妻的障礙物一點點挖開。他說，幸運的是，壓在石板下的電線形成部分緩衝，減輕了撞擊力，否則前妻傷勢可能更加嚴重。

而房東「山哥」表示，多年前透過法院拍賣購入這棟樓房，投入200多萬元人民幣（約232萬港元），幾乎是半輩子的積蓄。由於房屋距離山腳仍有一段距離，他從未想過山體崩塌會波及住宅，因此事發前沒有任何警覺。山哥哽咽地說，如果不是豆男挨家挨戶敲門喊人，可能根本來不及逃離。