深圳地鐵今起進站須檢查所有行李物品 首日多站大排長龍(附限制禁攜清單)

深圳地鐵公布，因應暑假遊客大幅增加，為保障出行安全，今日（20日)起實施進站安檢全覆蓋，所有隨身行李物品，須通過安檢機完成過機查驗；每位乘客進站時，亦須配合安檢人員使用手提設備檢查。規定實施首日，深圳多個地鐵站大排長龍，不少網民稱秩序混亂，比以往排多了20分鐘時間。由於深圳將於11月舉辦亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，有網民認為今次深圳地鐵安檢升級或與APEC有關。
深圳地鐵表示，踏入暑期全城出行時期，加上早晚繁忙時間的通勤人流，深圳地鐵全線站內人流量大幅增加，部分大客流站點在繁忙時間的進站排隊時間將有所增加(包括坪洲站、固戍站、高新園站、民治站、五和站、深大站、後海站、車公廟站、丹竹頭站、翻身站、留仙洞站、流塘站、上川站、中山公園站等)，提醒乘客出行前合理規劃行程路線，並預留充足的進站時間，進時自覺排隊，主動配合安檢工作。
貼文列出限制及禁止攜帶物品清單，其中限制物品包括含有易燃物質的生活物品，打火機不超過5支，安全火柴不超過20小盒；酒類飲品（酒精體積百分含量24%至70%），累計攜帶不超過3,000毫升，散裝或已開封的酒類禁止攜帶；移動電源、鋰電池等額定容量單個不超過20,000毫安時，總攜帶數量不超過5個。
限制攜帶物品
含有易燃物質的生活物品，如香水、花露水、摩絲、發膠、染發劑、冷燙精、指甲油、光亮劑、衣領凈、衛生殺蟲劑、空氣清新劑、凝膠類等，單品不超過700ml，且累計攜帶不超過1000ml；
打火機（充有可燃氣體或燃料油）不超過5支，安全火柴不超過20小盒；
酒類飲品（酒精體積百分含量大於或等於24%、小於或等於70%），累計攜帶不超過3000ml，散裝或已開封的酒類飲品禁止攜帶；
移動電源、電池類等，攜帶移動電源、鋰電池類等額定容量單個不超過20000mAh，總攜帶數量不超過5個/塊。
禁止攜帶物品
除盲人乘車時攜帶的導盲犬及執行任務的軍警犬外的其它活體動物。
爆炸性、易燃易爆性、毒害性、腐蝕性、放射性物品及傳染病病原體。
除執行公務外的槍械彈藥、管制刀具及各類攻擊性武器。
易污損、有嚴重異味或者無包裝易碎的物品，未能妥善包裝的肉制品及其他妨礙公共衛生的物品。
充氣氣球、自行車（已折疊且符合行李規範的折疊自行車除外）、尖銳物品等有安全隱患或者影響應急逃生的物品。
.重量超過30公斤或者外部尺寸長寬高之和超過1.6米的物品。
其他影響公共安全、運營安全或者乘客人身、財產安全的物品。