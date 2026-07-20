深圳地鐵今起進站須檢查所有行李物品 首日多站大排長龍(附限制禁攜清單)

深圳地鐵公布，因應暑假遊客大幅增加，為保障出行安全，今日（20日)起實施進站安檢全覆蓋，所有隨身行李物品，須通過安檢機完成過機查驗；每位乘客進站時，亦須配合安檢人員使用手提設備檢查。規定實施首日，深圳多個地鐵站大排長龍，不少網民稱秩序混亂，比以往排多了20分鐘時間。由於深圳將於11月舉辦亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，有網民認為今次深圳地鐵安檢升級或與APEC有關。

深圳地鐵表示，踏入暑期全城出行時期，加上早晚繁忙時間的通勤人流，深圳地鐵全線站內人流量大幅增加，部分大客流站點在繁忙時間的進站排隊時間將有所增加(包括坪洲站、固戍站、高新園站、民治站、五和站、深大站、後海站、車公廟站、丹竹頭站、翻身站、留仙洞站、流塘站、上川站、中山公園站等)，提醒乘客出行前合理規劃行程路線，並預留充足的進站時間，進時自覺排隊，主動配合安檢工作。

貼文列出限制及禁止攜帶物品清單，其中限制物品包括含有易燃物質的生活物品，打火機不超過5支，安全火柴不超過20小盒；酒類飲品（酒精體積百分含量24%至70%），累計攜帶不超過3,000毫升，散裝或已開封的酒類禁止攜帶；移動電源、鋰電池等額定容量單個不超過20,000毫安時，總攜帶數量不超過5個。