內地上半年工業增加值成長5.4%　AI模型下載量破百億次

內地工業經濟復甦持續增強，國務院新聞辦公室今（20日）表示，今年上半年中國工業增加值同比增長5.4%、對經濟增長貢獻率超過35%，至於製造業AI應用普及率逾30%、AI開源大模型全球累計下載量突破100億次。
根據內地傳道，工信部總工程師王衛明表示，當前全球AI、綠色低碳轉型等領域需求高，中方正加快推動AI與製造業深度融合，帶動產業升級與出口增長。他指出，「規模以上製造業企業AI技術應用普及率超過30%，AI開源大模型全球累計下載量突破100億次。」報道指出，智能製造已成為內地工業轉型的重要方向，AI不僅應用於工廠自動化，也逐步延伸至智能終端、機械人與新型消費產品。
工業機械人產量增28%
此外，王衛明指出，今年上半年內地裝備工業整體呈現「根基穩、亮點多、外需旺」特點，其中工業機械人產量同比增長28%，服務機械人產量增長11.9%。航空與交通裝備領域也取得多項進展，包括 國產大型客機C919累計交付41架，安全飛行時長突破13萬小時；CR450高速動車組完成整車試驗；全球首艘萬車級汽車運輸船順利交付等。
外貿方面，內地高技術產品出口持續保持高速增長，今年上半年，其中晶片出口同比增長88.7%、電子元件同比增長62.6%、鋰電池同比增長37.6%等。至於汽車上半年整車出口達509.6萬輛，同比增長65.3%。
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