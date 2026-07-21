內地上半年工業增加值成長5.4%　AI模型下載量破百億次

7月18日在上海舉行的世界人工智能大會（ WAIC）。（路透社）

內地工業經濟復甦持續增強，國務院新聞辦公室今（20日）表示，今年上半年中國工業增加值同比增長5.4%、對經濟增長貢獻率超過35%，至於製造業AI應用普及率逾30%、AI開源大模型全球累計下載量突破100億次。

根據內地傳道，工信部總工程師王衛明表示，當前全球AI、綠色低碳轉型等領域需求高，中方正加快推動AI與製造業深度融合，帶動產業升級與出口增長。他指出，「規模以上製造業企業AI技術應用普及率超過30%，AI開源大模型全球累計下載量突破100億次。」報道指出，智能製造已成為內地工業轉型的重要方向，AI不僅應用於工廠自動化，也逐步延伸至智能終端、機械人與新型消費產品。