IKEA男女床褥親熱露內衣旁若無人　目擊者斥：要恩愛回家去

大型連鎖傢俬店宜家家居(IKEA)門市一向歡迎顧客親身試坐、試躺，但部分人的行為卻往往出人意表。台灣有市民日前與家人和子女在當地逛IKEA期間，目擊一對男女直接躺在一張床上撫摸和接吻，過程旁若無人，引起途人側目和議論。兩人行為同時引起不少網民批評，亦有留言「佩服」兩人勇氣，「就不怕前面被一個沒洗頭又流汗的大叔躺過？」

好奇店員見狀會否制止 目擊事件的顧客在社交平台表示，上周與家人和子女到IKEA閒逛，期間獲子女告知「有人躺在床上親親摸摸，好噁心」。她隨後觀察一會，發現該對男女行為極為親密，「完全活在自己世界，不管旁人側目」，更指女方身穿超低胸上衣，「硬是要側躺『露奶』跟蕾絲內衣」，行為引起路過顧客議論紛紛及投以異樣眼光。她對兩人行為大感無奈，批評他們在公眾場合未能控制自己，「要恩愛回家去、上車去或是去開房間！拜託」，又好奇店內職員面對類似情況會否上前制止。

留言質疑欠缺社會「邊界感」 有網民同意目擊者的看法，「真的看不懂這些人在想甚麼，發情去沒人的地方可以嗎」、「台灣教育真的很需要重新定義『禮儀』跟『界限』」、「這就是台灣人的教養。整個社會毫無邊界感，還以為這叫做自由。」有留言就提到認識IKEA店員，「她說趕不完，不要太誇張，基本上無視」，亦有人笑言「那種床敢躺也是很勇，都不知道前一個躺的是誰，臉還敢去貼枕頭就不怕前面被一個沒洗頭又流汗的大叔躺過」、「我會拉張椅子坐在他們旁邊看欸」