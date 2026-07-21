蔡阿嘎服裝品牌HAHABABY捲入抄襲風波　部份貨品下架

台灣YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯共同創立的服飾品牌HAHABABY近日因涉嫌抄襲風波遭到炎上，不過在這次的爭議事件當中，過去曾和蔡阿嘎合作的網紅幾乎都神隱，網紅Cheap認為，原因與蔡阿嘎鮮有出席創作者舉辦的活動有關，導致他和大家都不熟。

Cheap分析，蔡阿嘎身為台灣YouTube早期代表性創作者，卻平時較少參與創作者聚會，鮮少出席Google舉辦的創作者活動或大型YouTube交流場合，即便出席走鐘獎也不太在後台與其他網紅互動。

蔡阿嘎少與其他YouTuber合作

Cheap指出，蔡阿嘎長期以家人及公司團隊作為主要創作班底，影片合作對象大多集中於內部成員，與其他YouTuber跨頻道合作機會相對較少，他直言：「很多大網紅或是我，其實很喜歡提攜後輩，但嘎哥跟我們的互動幾乎為零，所以不熟。」