上海男被蚊咬頸　一抓竟爆血管流血不止入院(有片)

夏季高溫潮濕是蚊蟲活躍的高峰期，一不留神就會被蚊叮到紅腫痕癢。上海一名男子日前晚間在健身後，穿著短褲、背心在路邊等的士時，腿部被蚊子咬了十幾口，頸部也被咬了一口，他意識的一抓撓被叮咬部位，詎料把疑把血管拍爆，導致流血不止，迅速轉往醫院處理。

綜合《九派新聞》、《中國藍新聞》等內地媒體報道，事發於周日(19日)晚上11時許，熱愛健身的熊先生憶述，他登上的士後在約40分鐘車程睡著了。「睡著睡著覺得身上很癢，抓了一下濕噠噠的，一開燈發現身上全是血，衣服都被浸透了，出租車里也有血。」他和司機都被眼前的一幕嚇了一跳，他立即用濕巾按壓止血，司機則改方向用約30分鐘將他送往醫院，到院後，頸部已持續流血已4、50分鐘。經醫生檢查，懷疑蚊子叮咬部位恰好位於靜脈血管，抓撓導致毛細血管破裂。