暑假好去處｜中華文化節睇傳奇歌舞劇 DIY古韻手作 沉浸式賞隋唐文物（附連結）

暑假來臨，想孩子假期過得充實，不需要高昂的預算，由康文署推出、橫跨暑假的「中華文化節2026」就準備了大量散落社區的活動和工作坊讓市民免費參加；又邀請多個內地及香港的大師級藝團獻技，讓大家一邊吸收中華文化養分，一邊開闊視野，寓玩於學。
文章出處：「當代中國」網站
中華文化節以「傳奇」為題 辦逾280場活動
自從前年（2024年）康文署旗下弘揚中華文化辦公室策劃首屆「中華文化節」，接連兩屆盛事都吸引超過90萬人次參與，成為不少人最引頸以待的暑期活動之一。
踏入第三屆，今年中華文化節以「傳奇」為主題，帶來超過280場取材自中國民間傳說和經典故事的節目。活動橫跨整個暑假至9月，涵蓋戲劇、音樂、舞蹈、雜技、跨媒體、戲曲、電影及展覽等，亦設有講座、甚至藝人談及大師班等互動環節，將不同類型活動的中華文化節目帶入社區。
喜愛動感和刺激的讀者，推介觀賞今個月中公演、由新疆生產建設兵團雜技團的籌辦的雜技盛宴《唐古百戲》，他們將會透過舞中幡、轉碟、高車踢碗等高超技藝，重現唐代文化繁榮的景象。
古典歌舞愛好者 不容錯過《樂和長歌》
鍾情古典歌舞的朋友，則不容錯過由湖北省歌劇舞劇院呈獻的《樂和長歌》。這剖原創舞劇猶如一闕穿越千年的楚韻長歌，既有故事性，亦具豐富的舞樂元素，台上樂器更重現了湖北省博物館一比一復刻的編鐘、鐘磬、虎座鳳架雙面鼓等古典樂器，匠心獨運。
中國戲曲節是中華文化節的核心環節之一，今屆以「義薄雲天．滿台忠義」為題，公演多部彰顯忠、義精神的傳奇故事。其中以頂級梅花獎陣容來港獻藝的河北省河北梆子劇院，將會透過《鍾馗》及《寶蓮燈》兩部經典作品，把屬於國家級非遺的、唱腔高亢激越的河北梆子這項文化遺產介紹予香港市民。
此外，本地藝團亦在中華文化節大放異彩。精彩活動包括香港話劇團8月公演的《武松日記2026》，由進念．二十面體策劃，把「五行」的金、木、水、火、土概念融入兒童音樂劇場 《五⾏中西》，帶小朋友以五行智慧觀照思古，領略香港歷史文化。
親子DIY古代手作 沉浸式睇隋唐文物 費用全免
除了購票入場欣賞大師級表演，康文署亦在各個社區的公共圖書館，籌劃了大量免費的中華文化節主題活動，包括合家歡的「隋唐歷史人物」親子故事劇場，還有製作青花瓷紙碟、唐詩扇畫和雕版印刷的親子工作坊，以及探討唐詩及志蓮淨苑布局的「隋唐風華」講座等，公眾可免費參加，但記得於活動舉行前兩星期親臨或致電所屬圖書館報名。
另外，香港歷史博物館即日至11月30日亦同步舉行「香港賽馬會呈獻系列︰長安萬象 — 陝西隋唐文明展」，展示逾165套陝西及香港文物，並透過沉浸式的虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術，參與刺激的馬球賽事，或於互動舞台隨大唐樂隊翩翩起舞。活動同樣免費入場。
有興趣了解中華文化節的活動詳情，可瀏覽中華文化節官網。
中華文化博大精深，從藝術入手，把抽象的歷史和哲學理念轉化為第一身的審美體驗，透過視覺和聽覺直接感受和吸收，定能加深對中華文化了解，由心出發，細味縱貫千年的文化內涵，加強國家認同感和文化自信。
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