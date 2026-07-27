暑假好去處｜中華文化節睇傳奇歌舞劇 DIY古韻手作 沉浸式賞隋唐文物（附連結）

暑假來臨，想孩子假期過得充實，不需要高昂的預算，由康文署推出、橫跨暑假的「中華文化節2026」就準備了大量散落社區的活動和工作坊讓市民免費參加；又邀請多個內地及香港的大師級藝團獻技，讓大家一邊吸收中華文化養分，一邊開闊視野，寓玩於學。

文章出處： 「當代中國」網站

中華文化節以「傳奇」為題 辦逾280場活動

自從前年（2024年）康文署旗下弘揚中華文化辦公室策劃首屆「中華文化節」，接連兩屆盛事都吸引超過90萬人次參與，成為不少人最引頸以待的暑期活動之一。