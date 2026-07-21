泡水貨｜內地網購現超平飲品疑泡過洪水 網民：樽蓋內含泥沙

內地不少網民表示，懷疑在網上買到泡過洪水的膠樽飲品，樽身明顯有污跡。(互聯網)

廣西等地早前因暴雨出現洪水和內澇災害，不少網民近日紛紛表示懷疑買到泡過洪水的樽裝飲品。報道指黑心商家在網購平台以快過期清貨、廠家直銷等旗號，以超平價出售飲品，但實質是洪水浸泡過的泡水貨。有網民表示，收到貨品後發現樽身表面有磨損痕跡和污跡，甚至扭開樽蓋後，見到內側螺旋紋裡卡著一圈黑泥沙。有人更稱，飲用後突發急性腸胃炎。專家指出，即使是沒有開過的樽裝飲品，污水仍可從樽蓋滲入，所有泡過洪水的食物均應棄掉。

有博主表示，剛拆了一箱網上團購的「特價快樂水」，擰開瓶蓋那一刻整個人都不好了，「瓶蓋內側螺旋紋裡，赫然卡著一圈黑黑的泥沙」。帖文指，這些瓶子可能是在洪澇災區被水泡過，簡單沖洗後就重新上架。博主提醒大家買飲料還是去正規商店或者官方旗艦店，至少能看清生產日期，摸得到瓶身乾不乾淨。入口的東西，安全永遠比價格重要。千萬不要在網上買低價飲料。

泡水貨｜官媒：泡水食品、瓶裝飲用水飲料全部扔掉

央視早前報道，洪水挾帶著大量污物、致病性微生物，極易引發各類次生疫病風險。洪水退去後，殘留的淤泥、積水極易滋生細菌、病毒與蟲卵，是災後疫病傳播的主要隱患。而泡水食品、瓶裝飲用水飲料，全部扔掉——包括密封飲料，被積水浸泡後同樣存在污染風險，切勿飲用。

泡水貨｜污水從飲料瓶口螺紋處滲入

央視解釋，洪水接觸飲料瓶時，會通過飲料瓶口螺紋處的狹窄空間悄然滲入密封包裝。這種無需外力的液體流動現象被稱為「毛細管作用」，液體內聚力與容器壁黏附力的共同作用，使得洪水中的污染物突破物理屏障進入瓶內。另外，因冰箱斷電發黴變質的食材、泡水的玉米等本地糧食作物，需及時清理，防止黴菌、細菌持續滋生，危害健康。短期內需避免食用生食，所有食材必須徹底煮熟後方可食用。接觸洪水或食用被污染食品後，若出現腹瀉、嘔吐、發燒、腹痛等症狀，務必及時就醫，並告知醫生接觸史。