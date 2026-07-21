台東的士9月首引入颱風暴雨附加費　起錶價同日加價

同類附加費非首次在台出現

台東縣政府宣布，9月1日起調整該縣的士的收費，起錶價會由現有的100元新台幣(約港幣23.8元)，增加兩成至120元新台幣(約港幣28.5元)，首次跳錶維持1公里車程，隨後的日間每230米及夜間每192米跳錶5元新台幣(約港幣1.2元)收費不變。

值得注意的是，台東當局首度為該縣的士引入「颱風豪雨假加收機制」，當縣政府宣布停止上班及上課，只要車程的上落車點或路線涵蓋受影響區域與時段，即可徵收50元新台幣附加費，「以反映惡劣天候下駕駛執勤所增加的風險與成本。」翻查資料，「颱風豪雨假附加費」並非首次在台灣出現，高雄、台南及屏東等地早於2022年已率先實施，當時有官員表明此舉旨在杜絕過往颱風期間收取額外費用的亂象，確保司機與乘客權益。