台東的士9月首引入颱風暴雨附加費　起錶價同日加價

台灣台東縣的士今年9月1日起將加價，並首度引入颱風和暴雨附加費機制，當台東縣政府宣布停工及停課，只要行程途經相關地區，的士即可徵收50元新台幣(折合約12港元)的颱風暴雨附加費。
同類附加費非首次在台出現
台東縣政府宣布，9月1日起調整該縣的士的收費，起錶價會由現有的100元新台幣(約港幣23.8元)，增加兩成至120元新台幣(約港幣28.5元)，首次跳錶維持1公里車程，隨後的日間每230米及夜間每192米跳錶5元新台幣(約港幣1.2元)收費不變。
值得注意的是，台東當局首度為該縣的士引入「颱風豪雨假加收機制」，當縣政府宣布停止上班及上課，只要車程的上落車點或路線涵蓋受影響區域與時段，即可徵收50元新台幣附加費，「以反映惡劣天候下駕駛執勤所增加的風險與成本。」翻查資料，「颱風豪雨假附加費」並非首次在台灣出現，高雄、台南及屏東等地早於2022年已率先實施，當時有官員表明此舉旨在杜絕過往颱風期間收取額外費用的亂象，確保司機與乘客權益。
加價已平衡消費者承受程度
台東縣政府交通及養護工程處表示，台東縣的士收費除2018年增加停車等候時間收費後，起錶價和跳錶價已多年未有加價。因應台東縣計程車公會反映營運成本日益沉重，相關委員會經審議後決定批准上調起銀價。當局強調，今次加價已考慮到基本薪酬上升及物價指數變動等大環境因素，以及平衡消費者承受程度及適度紓緩業界經營困境。