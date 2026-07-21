台北2巴士線試驗「關門3秒才開車」　盼加強長者乘車安全

台灣台北市是超高齡社會，巴士乘客當中長者比例達23%，而車內常見長者跌倒原因包括未坐穩或未有緊握扶手等。為加強長者乘車安全，當局今個月起在兩條巴士路線試驗關門後3秒才可開車的措施，希望讓乘客有時間尋找座位或緊握扶手，減少人為操作過急而造成的安全問題，若效果良好計劃增加測試車輛數目。

六成長者意外涉未握扶手或未坐穩

根據台北市公共運輸處統計，去年使用「敬老愛心卡」乘搭巴士的乘客比例已達23%，意味每約4名乘客當中就有1名長者。交通局公運處業務稽查科長郭建辰表示，約六成長者在巴士上跌傷的意外，涉及未捉緊扶手、未坐定，或仍在找悠遊卡拍卡時巴士已經起步。當局另引用一項調查指，乘客上車過程的第三秒至第五秒是預防跌傷的關鍵。

當局本月初開始，安排來往南港至台北橋的「民權幹線」，以及行走東湖至衡陽路的「內湖幹線」兩條線共各5輛巴士，試驗關門後3秒才准開車的措施。這兩條路線已全面轉用電動巴士，當局透過改動巴士系統的設定，改為在車門關閉後自動鎖定動力3秒，3秒後摩打才會輸出動力讓巴士起步。郭建辰指，當局會評估措施會否增加巴士路線行程時間，以及會否導致巴士起步時間過長，日後將視乎試驗結果檢討是否調整秒數，若效果良好也將擴大至兩條路線全線各30輛巴士。不過，他稱措施暫無法在柴油巴士上實施。