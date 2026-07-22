深圳地鐵安檢新規惹爭議　推三項優化緩解高峰「塞爆」情況

深圳地鐵周一（20日)起實施進站安檢全覆蓋，所有隨身行李物品，須通過安檢機完成過機查驗；每位乘客不論是否攜帶行李進站時，亦須配合安檢人員使用手提設備檢查。規定實施首日，全市地鐵客流達942.03萬人次，多個大客流站點早晚高峰時段出現嚴重擁堵(網上圖片)

深圳地鐵周一（20日)起實施進站安檢全覆蓋，所有隨身行李物品，須通過安檢機完成過機查驗；每位乘客不論是否攜帶行李進站時，亦須配合安檢人員使用手提設備檢查。規定實施首日，全市地鐵客流達942.03萬人次，多個大客流站點早晚高峰時段出現嚴重擁堵，不少網民稱檢查速度緩慢、秩序混亂，比以往排多了20分鐘時間，嚴重影響上班族通勤，話題一度登上微博熱搜榜首。由於深圳將於11月舉辦亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，有傳地鐵安檢升級或與安保預演有關。

深圳市交通等部門和地鐵因應市民意見建議，研究優化和改進舉措。深圳地鐵周二(21日)宣布，即時推出三項改善措施，在保證安全的同時提高安檢效率：在大客流站點高峰時段加快安檢速度，優化安檢方式；加派人員現場值守，協助疏導；加快智能金屬安檢門投放，福田站、南山書城站已開展試點，可快速完成人身、物品一體化檢測，提升安檢通行效率。

內媒報道，於昨日(21日)晚上6時下班高峰期，福田站增派了人員在現場疏導，加上指示牌及廣播，乘客均能有序及快速完成安檢入站，只需約1分鐘便完成檢查。另一個高乘客量的車公廟站，除上述措施外，於個別安檢口加設了鐵馬，乘客均能快速及有秩序通過安檢。