廣州驚現「偷衫大盜」 運動店試身室剪牌偷逾千件衣物

廣州黃埔警方偵破一宗持續盜竊運動品牌服裝案，拘捕一名於多區作案的35歲男子，在其住所起出全新衣服達1,089件，涉案金額逾24萬元人民幣。(網上圖片)

廣州驚現「偷衫大盜」於運動店盜竊逾千件衣物。廣州黃埔警方周三（22日）表示偵破一宗持續盜竊運動品牌服裝案，拘捕一名於多區作案的35歲男子，在其住所起出全新衣服達1,089件，涉案金額逾24萬元（人民幣、下同）。

5月24日，黃埔區某運動品牌門店進行例行庫存盤點時，發現店內衣物數量存在明顯缺失。隨後，店員對試衣間進行細致檢查，在角落處發現多枚被人為剪斷的防盜芯片，懷疑遭遇盜竊，隨即向警方報案。

利用寬鬆衣物作掩護

黃埔警方展開偵查，通過走訪門店工作人員、勘查現場環境及綜合研判，鎖定一名形跡可疑的男子，閉路電視可見該男子每次進入店鋪時大多穿著寬鬆衣物，有時會攜帶多件衣物進入試身室，行為異常，作案範圍覆蓋多區。調查發現他利用寬鬆衣物作為掩護，將選中的衣物帶入試衣間，剪斷防盜芯片後，或將衣物塞進褲腰、衣服內側等部位，或直接穿在身上，及後離開現場。最終民警5月26日在越秀區一住宅將該名35歲胡姓男疑犯抓獲歸案。