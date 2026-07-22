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中國
出版：2026-Jul-22 19:03
更新：2026-Jul-22 19:03

中華航空香港飛高雄客機小孩未坐好　機師暫緩降落改空中盤旋

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中華航空有機師因機艙小孩未坐好而暫緩降落。(Pexels截圖)

中華航空有機師因機艙小孩未坐好而暫緩降落。(Pexels截圖)

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台灣中華航空一班由香港飛往台灣高雄的客機，在準備降落高雄國際機場時，機師因客艙有小孩未坐好而申請暫緩降落，最終在空中盤旋一圈後順利降落。不少網民讚揚機師處理得當，亦有人笑言航空公司應向家長索回額外燃料費。

中華航空有機師因機艙小孩未坐好而暫緩降落。(Pexels截圖) 涉事中華航空客機降落前在空中盤旋一圈。(Flightrader24截圖) 華航機師與高雄國際機場控制塔的對話錄音，由YouTube頻道「TWSkyWave空中電波」發布。(影片截圖) 中華航空有機師因機艙小孩未坐好而暫緩降落，網民留言回應。(Threads截圖) 中華航空有機師因機艙小孩未坐好而暫緩降落，網民留言回應。(Threads截圖)

機師向控制塔稱「沒有坐好就不能落地」

事發於中華航空周二的CI934航班，客機當日上午10時35分從香港國際機場起飛，至上午約11時半準備降落時，客機機師向高雄國際機場控制塔表示，引述空中服務員稱機艙有一名小孩仍未坐好，「沒有坐好我們就不能落地」，提出進行一次盤旋。控制塔隨即回應取消CI934的進場申請，並指示其向右轉盤旋一圈。涉事客機最終於空中盤旋一圈，順利在上午11時44分降落。

華航機師與高雄國際機場控制塔的對話錄音，經YouTube頻道「TWSkyWave空中電波」發布，隨後再被人剪輯及放到社交平台。有自稱民航機師的網民表示，有關機組人員做法正確，「在無法確保乘客安全下向近場台申請取消進場許可，等待所有乘客安全就座之後再行進場」，又說一般航空管制對話以英文為主，但必要時可用普通話輔助。

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網民：這個機師很有經驗

有網民稱讚機師處理得當，「機師聽起來是個溫柔的人，謝謝你們及空服員的專業及堅持」、「如果小朋友不幸受傷，被反過來投訴也沒得說，盤旋一圈留下紀錄，告知地面航管，這個機師很有經驗，處理正確」、「駕駛、副駕駛有職業道德。」有網民就笑言「這小孩真大牌，憑一己之力讓全機hold一圈」、「這多的燃料費應該跟家長拿」、「航空公司可以跟家長索賠！乘客也可以！」

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