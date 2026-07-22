中華航空香港飛高雄客機小孩未坐好　機師暫緩降落改空中盤旋

台灣中華航空一班由香港飛往台灣高雄的客機，在準備降落高雄國際機場時，機師因客艙有小孩未坐好而申請暫緩降落，最終在空中盤旋一圈後順利降落。不少網民讚揚機師處理得當，亦有人笑言航空公司應向家長索回額外燃料費。

機師向控制塔稱「沒有坐好就不能落地」

事發於中華航空周二的CI934航班，客機當日上午10時35分從香港國際機場起飛，至上午約11時半準備降落時，客機機師向高雄國際機場控制塔表示，引述空中服務員稱機艙有一名小孩仍未坐好，「沒有坐好我們就不能落地」，提出進行一次盤旋。控制塔隨即回應取消CI934的進場申請，並指示其向右轉盤旋一圈。涉事客機最終於空中盤旋一圈，順利在上午11時44分降落。

華航機師與高雄國際機場控制塔的對話錄音，經YouTube頻道「TWSkyWave空中電波」發布，隨後再被人剪輯及放到社交平台。有自稱民航機師的網民表示，有關機組人員做法正確，「在無法確保乘客安全下向近場台申請取消進場許可，等待所有乘客安全就座之後再行進場」，又說一般航空管制對話以英文為主，但必要時可用普通話輔助。