中美外長馬尼拉會晤 魯比奧︰為習近平9月訪美鋪路

外長王毅昨在菲律賓馬尼拉出席東盟會議期間，與美國國務卿魯比奧會談。會談歷時約90分鐘，魯比奧表示，雙方在會上就美中合作潛力展開多項討論，為中國國家主席習近平9月應邀訪美鋪路；他指中美之間持續存在分歧，須妥善管控，但仍有潛在合作空間。

王毅與魯比奧分別率領官員會談。魯比奧會後表示，二人磋商了習近平9月的訪美安排。對於中美關係，魯比奧稱中美「均承認在多個領域上存在分歧，我們必須合作應對，我認為於可見將來，這些分歧仍會存在。我們有責任管控這些分歧、避免失控，但相信在部分領域有潛在合作空間」；他又指目前至9月須做的是辨識可合作的領域，為習近平圓滿訪問華盛頓奠定基礎。