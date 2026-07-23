中美外長馬尼拉會晤 魯比奧︰為習近平9月訪美鋪路

外長王毅昨在菲律賓馬尼拉出席東盟會議期間，與美國國務卿魯比奧會談。會談歷時約90分鐘，魯比奧表示，雙方在會上就美中合作潛力展開多項討論，為中國國家主席習近平9月應邀訪美鋪路；他指中美之間持續存在分歧，須妥善管控，但仍有潛在合作空間。
王毅與魯比奧分別率領官員會談。魯比奧會後表示，二人磋商了習近平9月的訪美安排。對於中美關係，魯比奧稱中美「均承認在多個領域上存在分歧，我們必須合作應對，我認為於可見將來，這些分歧仍會存在。我們有責任管控這些分歧、避免失控，但相信在部分領域有潛在合作空間」；他又指目前至9月須做的是辨識可合作的領域，為習近平圓滿訪問華盛頓奠定基礎。
美國總統特朗普5月訪華時邀請習近平9月回訪華盛頓，但近日特朗普指控中國干預2020年美國大選，令中美關係出現暗湧。魯比奧跟王毅會晤後表示，會上沒有提及此事。中方較早前已否認特朗普的說法，稱純屬捏造。
另外，有記者問及魯比奧，近日美軍在中東的基地接連遇襲，中俄有否在背後向伊朗提供情報。魯比奧表示，中方原可做一些可令美方受損的行動，但最終並沒有，並稱中方也不認同伊朗封鎖霍爾木茲海峽，以及向通過海峽船隻徵收通行費。至於中菲近期在仁愛礁衝突，魯比奧認為事件升級對各方都沒有好處，已向中方重申對《美菲共同防禦條約》的承諾。