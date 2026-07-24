湖南漢以AI偽造爛水果相累全縣買不到榴槤 涉嫌詐騙被判囚1年

湖南衡山一名譚姓男子利用AI改圖偽造水果腐爛、發霉照片，騙取網購平台「僅退款、不退貨」機制漏洞，成功騙取大量高價水果，再轉售牟利。法院審理後，以詐欺罪判處譚姓男子有期徒刑1年，亦罰款5,000元人民幣。 藉「僅退款不退貨」制度無本生利 騙取水果再轉售 據《央視新聞》報道，經法院調查，譚男自2024年底至今年初短短4個月內，在多間網購平台落單超過100次，購買金枕榴槤（Monthong）、車厘子等高價水果，收貨後利用AI改製作水果發霉、腐敗的偽造照片，再向平台謊稱水果品質有問題，申請「僅退款不退貨」，藉此騙取免費水果。

警方表示，譚男得手後，將水果透過二手交易平台、群組及熟人低價轉售牟利「無本生利」。由於類似申訴過於頻繁，導致多間網購平台一度將湖南衡山列為高風險地區，甚至拒絕寄送榴槤、車厘子等水果至當地，影響一般人購物。

警方接報後，透過電子數位鑑識、IP追蹤及金流分析鎖定譚男，並在其住所查扣75部涉案手機，同時取得AI改圖紀錄、交易紀錄及資金流向等證據，形成完整證據鏈，譚男被捕後認罪。 騙取60個金枕榴槤及5箱車厘子 涉1.6萬人民幣 法院指出，譚男共非法取得60個約9至10斤的金枕榴槤及5箱車厘子，涉案金額超過1.6萬元人民幣。雖然他在判決前已全數歸還犯罪所得，有機會獲得緩刑，但因他2024年曾犯詐欺罪遭判刑，依法加重其刑，最終判處有期徒刑1年並科罰金5,000元人民幣。