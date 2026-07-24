美官員聲稱月之暗面竊美技術開發Kimi K3 外交部︰反對將科技經貿問題政治化

內地人工智能(AI)初創公司、「AI六小虎」之一的月之暗面(Moonshot AI)，上周推出新一代AI模型Kimi K3，被市場認為有能力挑戰OpenAI和Anthropic等美國企業的AI。有美國白宮官員指控，月之暗面竊取Anthropic的最先進AI模型，並違規使用Nvidia AI晶片。外交部表示，中方一貫反對將科技經貿問題政治化、工具化，並強調中國人工智慧的發展，既是推動高水準科技自立自強的成果，也得益於中國始終秉持共商共建共用理念。

美國白宮科技政策辦公室主席克拉齊奧斯(Michael Kratsios)在社交平台上聲稱，根據掌握的情報顯示，月之暗面透過「蒸餾」(distillation) Anthropic最先進的AI模型Fable，藉此開發其最新K3模型。所謂「蒸餾」是指透過大量向先進AI模型提問及收集其回應，再利用其資料訓練自家AI模型，以避免承擔高昂的研發與算力成本。克拉齊奧斯聲言，月之暗面竊取美國專有技術，並破壞美國研究成果的大規模「蒸餾」行為是不可接受。

克拉齊奧斯：月之暗面竊取美國專有技術

他又聲稱，月之暗面透過泰國取得配備Nvidia(英偉達，或譯輝達) GB300 AI晶片的伺服器，很可能用於訓練其AI模型Kimi K3。另外，美國財長貝森特(Scott Bessent)亦在社交媒體表示，正考慮將月之暗面列入制裁名單。