美官員聲稱月之暗面竊美技術開發Kimi K3 外交部︰反對將科技經貿問題政治化

內地人工智能(AI)初創公司、「AI六小虎」之一的月之暗面(Moonshot AI)，上周推出新一代AI模型Kimi K3，被市場認為有能力挑戰OpenAI和Anthropic等美國企業的AI。有美國白宮官員指控，月之暗面竊取Anthropic的最先進AI模型，並違規使用Nvidia AI晶片。外交部表示，中方一貫反對將科技經貿問題政治化、工具化，並強調中國人工智慧的發展，既是推動高水準科技自立自強的成果，也得益於中國始終秉持共商共建共用理念。
美國白宮科技政策辦公室主席克拉齊奧斯(Michael Kratsios)在社交平台上聲稱，根據掌握的情報顯示，月之暗面透過「蒸餾」(distillation) Anthropic最先進的AI模型Fable，藉此開發其最新K3模型。所謂「蒸餾」是指透過大量向先進AI模型提問及收集其回應，再利用其資料訓練自家AI模型，以避免承擔高昂的研發與算力成本。克拉齊奧斯聲言，月之暗面竊取美國專有技術，並破壞美國研究成果的大規模「蒸餾」行為是不可接受。
克拉齊奧斯：月之暗面竊取美國專有技術
他又聲稱，月之暗面透過泰國取得配備Nvidia(英偉達，或譯輝達) GB300 AI晶片的伺服器，很可能用於訓練其AI模型Kimi K3。另外，美國財長貝森特(Scott Bessent)亦在社交媒體表示，正考慮將月之暗面列入制裁名單。
在北京，外交部發言人林劍被問及白宮高官指責月之暗面抄襲美國企業的先進AI模型，外交部有何評論時，表示中國AI發展既是推動高水準科技自立自強的成果，也得益於中國始終秉持共商共建共用理念；各國應當秉持以人為本、向上向善理念，推動人工智能開放、包容、普惠、向善發展，更好服務人類文明進步和國際社會共同福祉。林劍並稱，中方一貫反對將科技經貿問題政治化、工具化，這種行徑只會干擾全球人工智慧發展進程，不符合任何一方利益。
駐美使館發言人︰克拉齊奧斯言論完全無根據
中國駐美使館發言人劉暢表示，克拉齊奧斯的言論完全沒有根據，強調中國尊重知識產權保護，美國相關人士應尊重事實，摒棄偏見，停止詆毀抹黑中國AI產業發展成就。