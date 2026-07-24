中國籍數學家鄧煜及王虹奪得菲爾茲獎

國際數學聯盟在美國費城舉行的2026年國際數學家大會開幕禮上宣布，中國數學家鄧煜及王虹獲得第二十一屆菲爾茲獎(Fields Medal)，是首次有中國籍數學家獲得這項被譽為數學界諾貝爾的獎項。

現年37歲的鄧煜，於2006年以17歲之齡代表中國參加國際數學奧林匹克(IMO)，並奪得金牌，隨後順利保送北京大學數學系，兩年後轉學至麻省理工學院(MIT)；2010年，他奪得美國Putnam數學競賽最高榮譽Putnam Fellow。2011年進入普林斯頓大學攻讀博士學位，之後又在經紐約大學Courant研究所從事了3年博士後研究；2024年加入芝加哥大學，現擔任該校數學系正教授。