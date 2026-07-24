黑龍江裸男踎雪櫃消暑被困　消防上門救援發片警世(有片)

炎夏高溫，黑龍江雙鴨山市一名男子竟踎進狹窄雪櫃消暑降溫，詎料涼快過後卻發現被困，最終無奈撥打119求助。最終消防人員登門拆開冰櫃將事主救出，同時發布救援影片警世。
綜合《人民日報》、《紅星新聞》等內地媒體報道，事發於上周六(18日)，當日下午黑龍江雙鴨山氣溫高達35度、體感超40度，當地一名男子因家中無安裝冷氣機，為快速降溫而清空雪櫃，脫光衣物蜷縮鑽入。詎料約15分鐘、涼快過後，卻被卡在雪櫃無法離開，他又掙扎半小時仍無法脫身，無奈致電119求助。消防接報上門破門而入，發現被困事主肩和頭部露出雪櫃，下半身被卡，事主被問發生甚麼事，他尷尬回應：「我這尋思投個涼……投個涼……結果往這一坐坐進去了……出不到來」。
事主：我要是能出來 我就不至於打119
消防首先嘗試拉事主出來，卻未見成效，事主碎唸唸：「我要是能出來，我就不至於打119」，消防隨即為他噴塗潤滑油減少摩擦力，使用擴張器緩慢撐開雪櫃門縫，同時將雪櫃側放並指導事主調整姿態，終將赤裸的事主救出，全程耗時10分鐘。幸男子除輕微肌肉痙攣外無嚴重損傷。救援過程隨後被發布網上，中國消防提醒民眾：冰櫃、洗衣機等家用電器內部空間狹小，無論兒童還是成年人切勿鑽入，避免被卡或受傷。