黑龍江裸男踎雪櫃消暑被困　消防上門救援發片警世(有片)

炎夏高溫，黑龍江雙鴨山市一名男子竟踎進狹窄雪櫃消暑降溫，詎料涼快過後卻發現被困，最終無奈撥打119求助。最終消防人員登門拆開冰櫃將事主救出，同時發布救援影片警世。

綜合《人民日報》、《紅星新聞》等內地媒體報道，事發於上周六(18日)，當日下午黑龍江雙鴨山氣溫高達35度、體感超40度，當地一名男子因家中無安裝冷氣機，為快速降溫而清空雪櫃，脫光衣物蜷縮鑽入。詎料約15分鐘、涼快過後，卻被卡在雪櫃無法離開，他又掙扎半小時仍無法脫身，無奈致電119求助。消防接報上門破門而入，發現被困事主肩和頭部露出雪櫃，下半身被卡，事主被問發生甚麼事，他尷尬回應：「我這尋思投個涼……投個涼……結果往這一坐坐進去了……出不到來」。