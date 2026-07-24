杭州男非禮桌球女助教被拘 辯稱獲默許：有預告打她屁股(有片)

浙江省杭州市一間桌球室日前發生非禮案，一名男子光顧桌球室期間，拍打女助教臀部，桌球室東主報警，警方認定男子構成猥褻他人違法行為，依法處以行政拘留處罰。男子卻指事發前曾與助教通過微信聊天，認為雙方在聊天中存在「曖昧互動」，覺得二人關係較為親近，辯稱「她先發打屁股表情包，我多次預告也沒有明確反對」，甚至質疑對方報警是想「訛錢」。但桌球室及女助教均否認曾同意任何肢體接觸。

洪先生在地盤工作，單身多年，此前曾在桌球室消費約1萬元（人民幣，下同），上月初認識暱稱「蘿蔔」的助教。洪先生稱，兩人經常微信聊天，對方曾發送摸屁股卡通表情包，洪先生多次在微信調侃要打對方屁股。洪先生認為雙方關係可進一步發展。 他於本月5日凌晨到桌球室打球，趁助教從身旁經過時伸手拍對方臀部。事發後，助教起初提出賠償5,000元，後降至2,000元。洪先生希望發工資後賠付，但對方要求當日結清。因協商未果，助教其後報警。

反指「對方肯定是想訛錢」 洪先生稱對此十分不解，「她先發打屁股表情包，我多次預告也沒有明確反對，我覺得我們關係挺好，這只是朋友間打鬧，對方肯定是想訛錢」。事後洪先生試圖通過微信聯絡助教，發現已被對方拒收。 桌球室負責人強調是「綠色場所」，僅提供打桌球的服務，店內嚴禁工作人員與顧客產生肢體接觸。他看過二人聊天記錄，助教不同意洪先生的曖昧玩笑，店內不存在助教主動和顧客肢體接觸的情況，閉路電視畫面能看出洪先生動作違背助教意願，桌球室支持報警處理。