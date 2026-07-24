兩性專家自爆美國籍老公「5年前出軌」 一度崩潰後二人攜手修復

欣西亞網上分享心路歷程，表示雖然長年研究兩性關係，也經常協助他人處理感情問題，但真正遭遇伴侶背叛時，依舊無法避免巨大的情緒衝擊。她形容，那段時間被羞愧感籠罩，甚至將對方犯下的錯誤歸咎於自己，認為婚姻出現裂痕，是因為自己不夠好。

她坦言，出軌事件後，自信心、自我價值與對未來的想像幾乎全數瓦解，長時間陷入否定自己的狀態。即使知道背叛並非自己的責任，仍不斷反覆檢討，深刻體會到伴侶的不忠足以徹底擊潰一個人的內心。

經過熟悉地方勾起慘痛回憶

欣西亞表示，夫妻決定一起修補婚姻後，並沒有因此變得輕鬆。她每天都要與內心的不安對抗，只要經過熟悉的地方，或是聽見特定的人名，都可能勾起慘痛回憶，讓傷口一次次被重新揭開，安全感也始終難以完全恢復。

她透露，兩人花費大量時間與心力修復彼此的信任，這段歷程既漫長又艱辛，淚水與壓力從未減少。她也曾思考是否該結束婚姻，但最終仍認為，只要雙方都願意朝同一個方向努力，就值得繼續攜手前行，看看彼此是否能走向新的未來