狗狗被洪水沖走10天　暴瘦30斤奇蹟回家　網民感動：是忠犬(有片)

廣西百色近日發生一宗感人的寵物尋家奇蹟，飼主陸先生養了3年多的狗狗早前在洪水中被急流沖走，失蹤達10天，就在全家幾乎不抱希望時，這隻狗狗竟憑著驚人毅力自行回家。重逢時，愛犬已從原本近50斤(約25公斤)瘦剩20餘斤，令飼主當場淚崩，內地網民感動得以現實版「忠犬八公」來形容這隻狗狗。

綜合《荔枝新聞》、《紅星新聞》等內地媒體報道，早在本月初，由陸先生飼養3年的瑪連萊犬「戰狼」被洪水沖走後失蹤，他表示自己前一天下午還前往河邊搜尋無果，距料21日愛犬戰狼竟奇蹟般出現在家門口。陸先生說：「不知道牠被沖了多遠，今天回到家看到牠的那一刻，牠一直流著淚，我也一直流著淚，牠竟然自己找回來了。」但戰狼的體重從近50斤驟降至20餘斤，瘦成皮包骨，還滿身傷痕，陸先生當場落淚，直呼不敢想像愛犬這10天經歷了多少飢餓、疲憊與危險。