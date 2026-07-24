新疆賽里木湖司機被圍毆 7景區工作人員被辭退（有片）

圍毆事件發生在7月23日下午5時多，賽里木湖景區入口處發生鬥毆事件。當時一名景區工作人員在核實票務時，與一名觀光巴士司機發生爭執並互毆，隨後多名景區工作人員參與毆鬥。接獲報警後，民警迅速抵達現場處置，快速分開雙方。經警方查問詢圍觀群眾和涉案人士，並翻查閉路電視和網民發布的影片，現場有10名景區工作人員，確認有7人參與了毆打行為，另有一人報警，2人勸交。

新疆賽里木湖風景區傳出7名工作人員圍毆觀光巴士司機，公安介入調查後確認有7人涉案，景區已火速將7人辭退，後續將根據案件性質和司機傷勢鑑定結果依法處理。

事件發生後，博爾塔拉蒙古自治州高度重視，第一時間責成景區管委會聯合公安等部門連夜進行調查。司機的傷勢還不清楚，涉案的7人已被景區辭退。

事後賽里木湖景區也發表聲明稱，「賽里木湖是廣大遊客的嚮往之地，我們將深刻吸取此次事件教訓，全力保護每一名遊客、司機及職員的權益，營造安全、舒心的旅遊環境，絕不讓類似事件再次發生。」

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