菲律賓船隊再聚集黃岩島海域　外交部籲停侵權挑釁

姜略進一步表示，菲國在20日於仁愛礁暴力襲擊海警執法人員後，又連續兩天派艦船侵闖中國黃岩島管轄海域，在南海多點生事、蓄意挑釁，嚴重侵犯中方主權和海洋權益，嚴重破壞南海和平穩定。

「我們正告菲方立即停止侵權挑釁行徑，否則由此產生的一切後果由菲方承擔。中國海警將持續依法在中國管轄海域進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」

蓄意衝闖在先

另外，外交部發言人林劍在24日的例行記者會上也特別回應，黃岩島是中國的固有領土，菲律賓有關船隻蓄意衝闖在先，中方採取必要措施維護自身權利和安全，合理合法。

他也要求菲方應立即停止侵權挑釁和煽動炒作，並指控菲律賓單方面人為製造海上緊張局勢，是南海和平穩定的破壞者和麻煩製造者。

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