山西黃土崩塌活埋民居內8人　全數尋獲5死3傷

山西省臨汾市洪洞縣一棟民宅昨晚遭大量黃土掩埋，屋內8人受困。當地緊急動員超過550名救援人員投入搜救，歷經一夜搶救，截至25日，8名受困者已全數尋獲，其中5人不幸罹難、3人獲救送醫，目前生命徵象穩定。

根據《中新網》報道，洪洞縣應急管理局通報，事故發生於24日下午6時49分，地點位於山西省臨汾市洪洞縣堤村鄉好義村。當時當地突發黃土崩塌，大量土石瞬間滑落，掩埋一戶民宅，導致屋內8人受困。

出動130多台大型機具

災害發生後，臨汾市及洪洞縣主要官員第一時間趕赴現場成立救援指揮部，集結應急管理、公安、消防、醫療、地質專家、地方政府及民間救援隊伍，共計550餘人展開搜救。