山西黃土崩塌活埋民居內8人　全數尋獲5死3傷

山西省臨汾市洪洞縣一棟民宅昨晚遭大量黃土掩埋，屋內8人受困。當地緊急動員超過550名救援人員投入搜救，歷經一夜搶救，截至25日，8名受困者已全數尋獲，其中5人不幸罹難、3人獲救送醫，目前生命徵象穩定。
根據《中新網》報道，洪洞縣應急管理局通報，事故發生於24日下午6時49分，地點位於山西省臨汾市洪洞縣堤村鄉好義村。當時當地突發黃土崩塌，大量土石瞬間滑落，掩埋一戶民宅，導致屋內8人受困。
出動130多台大型機具
災害發生後，臨汾市及洪洞縣主要官員第一時間趕赴現場成立救援指揮部，集結應急管理、公安、消防、醫療、地質專家、地方政府及民間救援隊伍，共計550餘人展開搜救。
為加快救援進度，現場出動裝載機、吊車、無人機、生命探測儀等130多台（套）大型機具及救援設備，持續搜尋受困民眾。
獲救者情況穩定
經全力搜救，8名受困者已全部尋獲，其中3人成功救出後送醫治療，目前生命徵象平穩；另外5人被發現時已無生命跡象，不幸罹難。目前搜救工作已告一段落，當地政府正進行罹難者善後及相關安置工作。
洪洞縣位於山西省南部、臨汾盆地北端，境內地形包含山地、丘陵、河谷階地及山前沖積平原，其中丘陵約佔全縣面積三分之一。由於當地屬典型黃土地貌，土質鬆散，一旦受到降雨、風化或地層變化影響，容易發生崩塌或滑坡等地質災害，且災害往往具有突發性與隱蔽性。
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