山西路陷驚現大量人骨　官方：屬1500年前南北朝古戰場

據《新京報》報道，山西省稷山縣文物保護中心25日表示，白骨出土地點位於運城市稷山縣太陽鄉白家莊村附近的玉壁城遺址，屬於汾河二級台地黃土斷崖地帶。由於近年雨水沖刷及黃土流失，原本埋藏於地下的古代遺骸逐漸裸露，民眾站在崖邊便能直接看到大片白骨與黃土交錯的景象。

從現場畫面可見，大量人骨與泥土混雜堆積，包括頭顱、脊椎及四肢骨骸清晰可辨，形成綿延數米的白骨層，視覺衝擊相當強烈，讓不少網友感到震驚。

山西省運城市稷山縣近日一處路面塌陷後驚現大量白骨，經當地文保中心確認，這些遺骸並非現代案件，而是1,400多年前玉壁之戰陣亡將士的遺存，目前正推進預防性保護。

戰後遺體集中掩埋

據悉，玉壁之戰被視為南北朝時期最具代表性的攻防戰之一，也被認為改變當時北方政局。《資治通鑑》記載，西元546年，東魏丞相高歡率軍圍攻西魏玉壁城，雙方激戰超過50天，高歡始終無法攻克城池，最終撤軍。史料記載，東魏軍因戰死及疫病死亡者多達7萬人，戰後遺體集中掩埋，形成俗稱的「萬人坑」。

目前玉壁城遺址已列入第七批全國重點文物保護單位。文物部門表示，因近年黃土持續風化、雨蝕，部分古代遺骸逐漸裸露，已著手申請玉壁城遺址預防性保護工程，希望透過邊坡加固、排水改善及環境整治等措施，減少水土流失，避免更多遺骸暴露及文物受損。