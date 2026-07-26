內地去年8000間小學結業　幼稚園更嚴重銳減2萬

內地少子化效應持續擴大，教育體系正迎來前所未有的調整。根據教育部最新公布的《2025年全國教育事業發展統計公報》，2025年全國普通小學較前一年減少約8,000間，平均每天有22間小學消失；幼稚園更一年減少2.14萬間，平均每天關閉近59間，兩者合計一年關閉近3萬間，反映少子化已從學前教育快速延伸至義務教育階段。 一年關近3萬間幼稚園小學 據《財經》報道，湖南長沙一間往年招生熱門的小學，今年一年級僅招收5個班，鄰近另一間重點小學更只招3班，過去「一位難求」的盛況已不復見，招生不足已逐漸成為各地學校共同面臨的難題。

統計顯示，內地小學數量自2020年起已連續6年下降，累計減少約3.4萬間；幼稚園則自2022年高峰後，短短3年間減少近6萬間。在園幼兒更從2020年的4,818萬人大幅降至2025年的3,225萬人，5年減少超過1,590萬人，跌幅逾三成。

招生人數同步大幅下滑。2025年全國小學招生約1,462萬人，比前一年減少約155萬人，年減近一成；在校學生也減少406萬人。學界分析，這與近年出生人口持續下降直接相關，2016、2017年「全面二孩」政策帶動出生人口一度突破1,700萬人，但之後一路下滑，2025年出生人口已降至約871萬人，未來小學新生規模仍將持續減少。 小班教學成改革主軸 面對人口結構改變，官方也開始調整教育政策方向。國務院日前公布《教育發展「十五五」規劃》，首次將「有序推動小班教學」列為國家教育改革重點，希望利用學生減少的契機，提升教育品質，而非持續追求規模擴張。

目前內地小學超過56人的大班額已大幅改善，生師比也降至15.76比1。不過，相較於OECD國家平均每班約21人，內地不少小學班級仍維持30人以上，因此官方認為仍有進一步推動小班教學的空間。 上海今年率先發布《小班化教學指導綱要》，強調教育應從「知識本位」轉向「素養本位」，重視每位學生的個別發展。湖南株洲、內蒙古阿拉善及山東威海等地，也宣布自2026年秋季起陸續推動小班教學，希望改善大班教學難以兼顧學生差異的問題。

活化校舍空間 除了課堂改革，內地各地也開始重新使用閒置校舍。例如湖南提出將空置校園改建為公辦幼稚園、社區文化中心、老人院或留守兒童服務中心，也可透過出租、合作經營等方式活化資產，避免教育資源浪費。 內地學者指出，這波學齡人口下降並非短期現象，而是未來數十年的長期趨勢。教育資源配置將逐步由「跟著學校走」改為「跟著人口走」，依照人口流動重新配置師資與經費。同時，也建議中央提高義務教育投入，並研究延長免費教育年限，將少子化帶來的挑戰，轉化為提升教育品質的重要契機。