LV傳告廈門地產商雕飾侵權　官方否認：涉案場所賣A貨

涉案項目主打新中式設計，在建築外牆、迎賓大廳、景觀欄杆及公共走道等區域，採用了大量對稱四葉花卉雕花裝飾。報道稱，LV主張相關圖樣與其註冊商標高度近似，容易讓消費者聯想到品牌形象，因此要求法院判令拆除所有涉嫌侵權裝飾，並賠償經濟損失及維權費用。

法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton，LV）近日對福建廈門一處住宅項目提起商標侵權訴訟，外傳是因公共空間大量使用雕花裝飾圖樣，與品牌經典四葉花卉商標高度相似。不過，有內部知情人士透露，本案真正爭議是項目內涉嫌販售仿冒LV商品。

發展商則反駁表示，相關花紋源自中國傳統建築常見的寶相花及柿蒂紋，屬於中式園林與古典建築廣泛使用的裝飾元素，並非模仿LV商標，也沒有藉由品牌知名度進行商業攀附，因此不構成商標侵權。

維權案件達1691宗

然而，隨着事件持續發酵，LV內部知情人士向媒體透露，部分報道內容與案件事實有所出入。知情人士強調，本案並不是因社區公共裝飾與LV商標近似而提起訴訟，也不是針對中國傳統紋樣或建築裝飾本身採取法律行動。

該人士指出，LV提告的核心原因，在於涉案場所內涉嫌存在販售假冒路易威登商品的行為。品牌方認為，除涉嫌販售仿冒品的經營者外，若物業管理單位未善盡管理義務，也可能須依法承擔相應法律責任。因此，本案焦點是打擊假貨及管理責任認定，而非建築外觀設計或傳統裝飾圖案。