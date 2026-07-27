內地6歲女接受基因編輯治療發病亡　上海交大全面調查

國際頂尖期刊《Science》日前與學術監督平台Retraction Watch日前共同揭露，中國一名6歲女童於2025年在上海交通大學醫學院附屬新華醫院接受研究性基因編輯治療後，一週內死亡，引發外界質疑臨床研究程序及資訊揭露是否符合科研倫理。
據《新黃河》報道，上海交通大學醫學院26日發布聲明表示，針對近日網上有關研究人員仇子龍發表醫學研究論文，以及附屬新華醫院一項臨床研究的相關報道，校方高度重視，已成立專案工作小組進行全面調查。院方強調，一向重視科研誠信及研究規範，堅決反對違反科研倫理及違規開展醫學研究，後續將依調查結果依法依規嚴肅處理。
家屬籌措約86萬美元
事件源於《Science》7月23日刊出的調查報道，文章指出2025年3月，一名罹患 Snijders Blok–Campeau症候群 的6歲女童，在上海交通大學醫學院松江研究院仇子龍團隊安排下，接受一項針對「CHD3基因突變」的個人化基因編輯治療。這項疾病主要造成語言、認知及動作發展遲緩，一般而言並非立即危及生命的疾病。
報道指出，女童家屬透過病友接觸研究團隊，並決定嘗試尚屬研究階段的基因編輯療法。據稱，家屬為此籌措約86萬美元（約674萬港元）作為研究部分經費。治療方式是透過病毒載體，將基因編輯工具注射至脊髓液中。
然而，女童接受治療3天後開始高燒，隨後出現嚴重腎功能損傷，一周內不幸身亡。《Science》引述院內調查指出，新華醫院事後評估認為，死亡原因與此次基因編輯治療有關，死因為血栓性微血管病變（Thrombotic Microangiopathy，TMA）。不過，死亡事件並未對外公開，也未更新至相關臨床試驗登錄資料。
隱瞞病例發表論文
更引發爭議的是，仇子龍團隊與復旦大學、上海交大醫學院附屬新華醫院合作，於2026年2月在國際期刊《Nature》發表研究成果，介紹利用新型鹼基編輯技術修正小鼠CHD3基因突變的成果，但論文中並未提及此前已對人類患者進行相關治療，也未揭露受試者死亡事件。
《Science》指出，女童家屬在論文發表後，向上海交通大學醫學院提出申訴，要求展開調查並撤回論文。報道也提到，上海主管機關曾於2025年對附屬新華醫院裁罰約3,600美元（約2.82萬港元），理由包括院方未妥善監督該項研究，以及未依規定在臨床試驗資料庫中登錄相關商業資助資訊。
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