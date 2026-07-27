內地6歲女接受基因編輯治療發病亡　上海交大全面調查

據《新黃河》報道，上海交通大學醫學院26日發布聲明表示，針對近日網上有關研究人員仇子龍發表醫學研究論文，以及附屬新華醫院一項臨床研究的相關報道，校方高度重視，已成立專案工作小組進行全面調查。院方強調，一向重視科研誠信及研究規範，堅決反對違反科研倫理及違規開展醫學研究，後續將依調查結果依法依規嚴肅處理。

國際頂尖期刊《Science》日前與學術監督平台Retraction Watch日前共同揭露，中國一名6歲女童於2025年在上海交通大學醫學院附屬新華醫院接受研究性基因編輯治療後，一週內死亡，引發外界質疑臨床研究程序及資訊揭露是否符合科研倫理。

家屬籌措約86萬美元

事件源於《Science》7月23日刊出的調查報道，文章指出2025年3月，一名罹患 Snijders Blok–Campeau症候群 的6歲女童，在上海交通大學醫學院松江研究院仇子龍團隊安排下，接受一項針對「CHD3基因突變」的個人化基因編輯治療。這項疾病主要造成語言、認知及動作發展遲緩，一般而言並非立即危及生命的疾病。

報道指出，女童家屬透過病友接觸研究團隊，並決定嘗試尚屬研究階段的基因編輯療法。據稱，家屬為此籌措約86萬美元（約674萬港元）作為研究部分經費。治療方式是透過病毒載體，將基因編輯工具注射至脊髓液中。