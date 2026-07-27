國安部：日本右翼動員AI製片批中國　否認南京大屠殺

國家安全部26日發布文章，指控日本部分右翼勢力透過眾包平台招募創作者，利用人工智能（AI）大量製作並散布否認南京大屠殺、淡化日本侵華歷史等內容的影片，認為相關行為已對歷史真相及網絡輿論秩序造成衝擊，並呼籲嚴防相關虛假資訊向內地境內網絡空間滲透。 國安部表示，根據日本《朝日新聞》日前報道，日本部分右翼人士透過CrowdWorks等大型眾包平台發布任務，以付費方式招募創作者製作所謂「批判中國」的影片。文章稱，發包者會提供統一的製作流程及內容指引，接案者只需向AI生成工具輸入簡單指令，數分鐘內即可完成一支影片，大幅降低製作門檻，形成批量生產模式。

酬勞約為5,000日圓 文章還引用日本外務省公開預算資料指出，自2015年以來，日本以「海外戰略資訊傳播」名義投入超過560億日圓（約26.9億港元），用於海外宣傳工作，其中包括涉及中國相關議題的資訊傳播。 文章進一步援引《朝日新聞》內容稱，一支約30秒、涉及竄改侵華歷史的AI影片製作酬勞約為5,000日圓（約240港元），若內容涉及中國負面議題，每千次播放量還可獲得1,000日圓（約47.9港元）獎勵，熱門影片另有額外獎金。

國安部認為，AI生成內容透過社交平台快速傳播，可能混淆歷史事實，尤其年輕世代主要透過網絡接觸歷史資訊，若大量接觸失實內容，恐影響歷史認知及價值判斷。文章也警告，境外製作的虛假資訊若流入內地網絡空間，除可能影響社會輿論，也可能污染人工智能模型的訓練資料，使AI未來回答歷史問題時產生偏誤，因此應加強防範。 嚴防虛假資訊滲透 文章並強調，南京大屠殺已有大量國際判決、歷史檔案、文物及證人證詞作為依據，包括1948年遠東國際軍事法庭判決，以及2015年《南京大屠殺檔案》列入聯合國教科文組織《世界記憶名錄》等，認為歷史事實「不容翻案」。