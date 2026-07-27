甘肅渭源山洪淹沒露營區　沖走30車釀10死23傷

甘肅省渭源縣雙石門景區26日下午遭遇短時強降雨，引發突發山洪，大批露營遊客被困，截至26日晚間，已造成至少10人死亡、23人受傷，另有247人獲救疏散，救援行動持續進行中。 綜合官方《新華社》、《央視新聞》報道，26日下午2時左右，位於甘肅定西市渭源縣會川鎮雙石門景區上游因短時間降下豪雨，引發山洪暴發，洪水瞬間沖進景區及河谷露營區，不少正在河畔搭帳棚、戲水及露營的遊客措手不及，部分人員受困山谷等待救援。 疏散247名受困民眾

甘肅消防救援總隊表示，災害發生後，立即調派305名消防救援人員、68輛消防車及4隻搜救犬趕赴現場，並會同應急、衛健、文旅等單位展開搜救。截至目前，共成功轉移、疏散247名受困民眾，其中7人是從遭洪水沖困的車輛中救出，其餘則自景區內安全撤離。 一名參與救援的消防人員向《新京報》透露，當天下午抵達現場時，景區入口附近約100平方米的平坦地帶，竟堆滿30多輛遭洪水沖刷而下的房車，場面怵目驚心，部分被困者躲在山谷間一塊較為平緩山坡上避險，由於洪流湍急，大型機具無法進入部分區域，救援人員只能利用鏟車接駁，再以繩索接力方式，將受困民眾一一救出。

渭源縣副縣長毛衛東表示，當局共投入160多輛各式救援車輛及45輛救護車，全力將傷患分送多家醫院治療，同時持續進行失聯人員搜尋工作。 未設置固定露營區 不過，救援工作也受到天候影響。26日下午至27日凌晨，會川鎮多次再度出現短時強降雨，為避免救援人員發生二次災害，現場指揮部一度下令撤離部分搜救隊伍待命，待雨勢趨緩後再恢復搜索。 消防部門表示，第四輪搜救已於夜間展開，現場架設大型照明設備，80多名消防人員進行拉網式搜索，並出動3架無人機航拍，透過搜尋被洪水沖散的車輛及漂流物位置，研判可能受困者位置，提高搜救效率。